Bezeichnendes Bild: Bei Lausanne - Lugano gab es nicht immer schönen Fussball zu sehen Keystone

Die Partie zwischen Lausanne und Lugano wird niemandem lange in Erinnerung bleiben. Im Regen trennen sich die beiden Teams torlos.

Keystone-SDA SDA

Einige Male erschien ein Goal möglich: Vor der Halbzeitpause entschied sich Schiedsrichter von Mandach gegen einen Hands-Penalty, obwohl der VAR eingegriffen und ihn zur nochmaligen Konsultation an den Bildschirm gebeten hatte.

In der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams bessere Möglichkeiten. Der Kanadier Théo Bair und vor allem der eingewechselte Alban Ajdini vergaben für Lausanne beste Möglichkeiten im Finish.

Lausanne tritt diese Woche in der Conference League in Finnland an, wo es weiter um einen Platz in der K.o.-Phase kämpft. Am nächsten Wochenende reist Lausanne nach Basel. Und Lugano muss daheim gegen Servette zurück auf die Siegerstrasse finden, um sich weiter unter den Top 6 zu halten.

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

4605 Zuschauer. – SR von Mandach.

Lausanne-Sport: Castella; Abdallah (46. Soppy), Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji (71. Custodio); Muhannad Al Saad (57. Lekoueiry); Bair, Diakite (71. Ajdini).

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Martim Marques; Bislimi (87. Doumbia), Grgic, Mahou (68. Steffen); Cimignani (86. Cassano), Daniel Dos Santos (74. Mahmoud); Koutsias (68. Behrens).

Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Papadopoulos, 29. Abdallah, 53. Sow, 59. Diakite.