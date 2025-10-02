  1. Privatkunden
In der Meisterschaft flop, in Europa top: Lausanne-Sport startet mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den isländischen Meister Breidablik in die Ligaphase der Conference League.

Keystone-SDA

02.10.2025, 20:45

02.10.2025, 21:04

Die Waadtländer brauchten nicht lange, um zuhause für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach nur gut einer halben Stunde führte das Team von Peter Zeidler bereits vorentscheidend 3:0.

Beyatt Lekoueiry eröffnete das Skore nach gut sechs Minuten per Kopf, Theo Bair düpierte die unsortierte Abwehr der Isländer in der 11. Minute und Gaoussou Diakité traf nach einem Konter. Danach konnten die Waadtländer beruhigt einen Gang zurückschalten.

Während Lausanne in den ersten sieben Runden der Super League erst einen Sieg einfahren konnte, zeigte es am Donnerstagabend wieder sein schönes europäisches Gesicht. In den Playoffs hatte man mit dem Erfolg gegen Besiktas Istanbul überrascht, Breidablik war allerdings kein echter Gradmesser. Die Isländer befinden sich in der Schlussphase ihrer Meisterschaft, warten aber seit Mitte Juli auf einen Sieg und werden ihren Titel nicht verteidigen können.

Schwieriger wird es für Lausanne nicht unbedingt: Weiter geht es am 23. Oktober auf Malta gegen die Hamrun Spartans.

Videos aus dem Ressort

