Der Leader jubelt, das Schlusslicht hadert: Thun schlägt Winterthur diskussionslos 3:0 Keystone

Thun gewinnt zum vierten Mal in Folge. Der Leader lässt sich auch von einer langen Unterzahl nicht beirren und bezwingt in der 11. Runde der Super League Schlusslicht Winterthur 3:0.

Keystone-SDA SDA

Komfortabel und völlig verdient führte Thun nach 36 Minuten mit zwei Toren Vorsprung. Lucien Dähler mit seinem ersten Treffer in der Super League (20.) und Leonardo Bertone mit einem strammen Abschluss aus spitzem Winkel hatten den Leader auf die Siegerstrasse geführt.

Dass der vierte Sieg in Folge dennoch erkämpft werden musste, lag an einer Roten Karte gegen Valmir Matoshi. Der 22-jährige Thuner Mittelfeldspieler leistete seinem Team nur drei Minuten nach dem 2:0 einen Bärendienst. Er traf Ledjan Sahitaj nach einem misslungenen Vorstoss unglücklich, aber gesundheitsgefährdend, mit offener Sohle oberhalb des Knöchels und wurde von Schiedsrichter Luca Piccolo nach Konsultation der Videobilder zurecht des Feldes verwiesen.

Doch auch in Überzahl agierte Winterthur zu harmlos, um etwas Zählbares aus dem Berner Oberland mitzunehmen. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, wirklich zwingende Torchancen konnten sie sich aber nur selten erspielen. Ganz anders das Heimteam, das in der 82. Minute durch Elim Rastoder gar noch das 3:0 markierte.

So feierte Thun einen der raren Heimsiege gegen Winterthur – der letzte datierte vom März 2010. Unter dem damaligen Trainer Murat Yakin resultierte ein 4:0, damals noch in der Challenge League, wo es für die noch sieglosen Winterthurer am Ende der Saison hingehen könnte, wenn nicht bald Punkte eingefahren werden. In anderen Sphären bewegt sich der Aufsteiger aus Thun. Der Leader profitierte vom Ausrutscher St. Gallens (2:3 in Sion) und distanzierte den ersten Verfolger auf vier Punkte.

Telegramm:

Thun – Winterthur 3:0 (2:0)

7024 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 20. Dähler 1:0. 36. Bertone (Bamert) 2:0. 82. Rastoder (Dähler) 3:0.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule; Bertone (85. Janjicic), Rupp (55. Roth); Meichtry (68. F. Fehr), Matoshi, Ibayi (55. Rastoder); Labeau (55. Reichmuth).

Winterthur: Kapino; Sahitaj (43. Burkart; 59. Beyer), Martins, Durrer; Sidler, Jankewitz (46. Momoh), Zuffi, Diaby (73. Dansoko); Kasami (73. Golliard), Schneider; Hunziker.

Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Matoshi (grobes Foul). Verwarnungen: 41. Ibayi, 43. Bertone, 53. Durrer.

Resultate und Rangliste:

Dienstag: Sion – St. Gallen 3:2 (3:1). – Mittwoch: Basel – Zürich 20.30. Lausanne-Sport – Servette 20.30. – Donnerstag: Grasshoppers – Young Boys 20.30. Lugano – Luzern 20.30.

1. Thun 11/25 (23:13). 2. St. Gallen 11/21 (25:13). 3. Basel 10/18 (20:15). 4. Sion 11/18 (17:13). 5. Young Boys 10/17 (18:19). 6. Luzern 10/14 (18:17). 7. Lugano 10/13 (14:17). 8. Zürich 10/13 (15:19). 9. Lausanne-Sport 10/12 (20:15). 10. Servette 10/11 (15:19). 11. Grasshoppers 10/9 (14:18). 12. Winterthur 11/3 (12:33).