Der Leader FC Vaduz erleidet im Aufstiegsrennen in der Challenge League einen Dämpfer Keystone

Der FC Vaduz lässt im Aufstiegsrennen der Challenge League federn. Trotz früher Führung verliert der Leader in Yverdon 1:2. Captain Nicolas Hasler avanciert in der Waadt zur unglücklichen Figur.

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Vaduz schien nach dem frühen Führungstor durch den Österreicher Marcel Monsberger in der 5. Minute alles im Griff zu haben, bis Captain Nicolas Hasler ein erstes Mal unfreiwillig im Rampenlicht stand: Nach seinem Einsteigen im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Foulpenalty, den Antonio Marchesano noch vor Ablauf der ersten halben Stunde souverän zum 1:1 verwandelte.

In der 79. Minute vollendete Routinier Hasler seinen persönlichen Albtraum, als er eine Flanke von Yverdons Captain Anthony Sauthier unglücklich ins eigene Tor köpfelte. Damit riss eine eindrückliche Serie: Erstmals nach 31 Spielen, in denen Vaduz mit 1:0 in Führung gegangen war, verliessen die Liechtensteiner den Platz wieder als Verlierer.

Die Vaduzer Niederlage bringt neue Spannung ins Aufstiegsrennen. Der erste Verfolger Aarau könnte am Samstag mit einem Auswärtssieg in Bellinzona sechs Runden vor Schluss nach Punkten gleichziehen. Der Rückstand des drittplatzierten Yverdon ist mit zwölf Punkten auf den Leader wohl zu gross: für die Waadtländer dient dieser Sieg jedoch als perfekter Moralschub für den Cup-Halbfinal gegen den FC St. Gallen am übernächsten Sonntag.

In den anderen zwei Freitagsspielen der 30. Runde feierte Neuchâtel Xamax gegen Stade Nyonnais einen klaren 4:1-Heimsieg, während sich Etoile-Carouge und Lausanne-Ouchy 1:1 unentschieden trennten.