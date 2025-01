Benjamin Sesko erzielt in der 19. Minute Leipzigs ersten Treffer Keystone

RB Leipzig holt im siebten Anlauf die ersten Punkte in der Ligaphase der Champions League. Der Bundesligist gewinnt zuhause gegen Sporting Lissabon 2:1.

Keystone-SDA, sda SDA

Yussuf Poulsen erzielte den Siegtreffer in der 78. Minute. Kurz zuvor hatte Sportings in der ersten Halbzeit geschonter Goalgetter Viktor Gyökeres den frühen Führungstreffer von Benjamin Sesko ausgeglichen.

Damit sind nur noch 2 der 36 Teams ohne Punkt: Slovan Bratislava, das am Dienstag gegen Stuttgart 1:3 verlor, und die Young Boys, die am Mittwochabend bei Celtic Glasgow antreten.

Edimilson Fernandes verpasste es mit Stade Brest, einen grossen Schritt Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation zu machen. Die Bretonen, die es im letzten Spiel noch mit Real Madrid zu tun bekommen, unterlagen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen 0:2 und stehen damit weiter bei 13 Punkten.

In einer Modellrechnung des Sportdaten-Anbieters Opta reichten 16 Punkte in 98 Prozent der Fälle für die direkten Achtelfinals, darunter nimmt die Quote rapide ab. Die Sechzehntelfinals sollten für Brest nicht mehr ins Wanken geraten. Für die Top 24 genügten bereits elf Punkte in 100 Prozent der Fälle.

Kurztelegramme und Rangliste:

Leipzig – Sporting Lissabon 2:1 (1:0). – SR Lukjancukas. – Tore: 19. Sesko 1:0. 75. Gyökeres 1:1. 78. Poulsen 2:1.

Schachtar Donezk – Brest 2:0 (2:0). – SR Schärer. – Tore: 18. Kevin 1:0. 37. Sudakow (Penalty) 2:0. – Bemerkungen: Brest mit Fernandes (bis 85.).

Rangliste: 1. Liverpool 7/21 (15:2). 2. FC Barcelona 7/18 (26:11). 3. Atlético Madrid 7/15 (16:11). 4. Atalanta Bergamo 7/14 (18:4). 5. Arsenal 6/13 (11:2). 6. Inter Mailand 6/13 (7:1). 7. Bayer Leverkusen 7/13 (13:7). 8. Aston Villa 7/13 (9:4). 9. Monaco 7/13 (13:10). 10. Lille 7/13 (11:9). 11. Brest 7/13 (10:8). 12. Bayern München 6/12 (17:8). 13. AC Milan 6/12 (12:9). 14. Borussia Dortmund 7/12 (19:11). 15. Juventus Turin 7/12 (9:5). 16. PSV Eindhoven 7/11 (13:10). 17. FC Brügge 7/11 (6:8). 18. Feyenoord Rotterdam 6/10 (14:15). 19. Benfica Lissabon 7/10 (14:12). 20. Sporting Lissabon 7/10 (12:11). 21. VfB Stuttgart 7/10 (12:13). 22. Real Madrid 6/9 (12:11). 23. Celtic Glasgow 6/9 (10:10). 24. Manchester City 6/8 (13:9). 25. Dinamo Zagreb 6/8 (10:15). 26. Paris Saint-Germain 6/7 (6:6). 27. Schachtar Donezk 7/7 (7:13). 28. Bologna 7/5 (3:8). 29. Sparta Prag 6/4 (7:18). 30. Girona 6/3 (4:10). 31. Salzburg 6/3 (3:18). 32. RB Leipzig 7/3 (8:14). 33. Roter Stern Belgrad 7/3 (12:22). 34. Sturm Graz 7/3 (4:14). 35. Young Boys 6/0 (3:22). 36. Slovan Bratislava 7/0 (6:24).