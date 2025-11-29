Lugano und Sion lieferten sich ein ausgeglichenes Duell Keystone

Lugano und Sion trennen sich vor nur 2857 Zuschauern 1:1. Das Resultat geht in Ordnung.

Keystone-SDA SDA

Der Franzose Yanis Cimignani brachte Lugano in der 20. Minute mit einem herrlichen Freistoss aus etwa 20 Metern in Führung. Für Sion glich Liam Chipperfield (63.) mit einem Schlenzer im Strafraum aus. In der 56. Minute hatte Rilind Nivokazi mit einem verschossenen Penalty noch die goldene Chance zum 1:1 für die Gäste vergeben.

Sion hatte etwas mehr Ballbesitz (53 Prozent), Lugano brachte mehr Schüsse aufs Tor zustande (5:3). Zuvor hatten die Bianconeri, die in der neunten Partie in Folge trafen, zweimal in Serie gegen die Walliser verloren. Für Sion war es das dritte Unentschieden in Folge und die vierte sieglose Partie hintereinander.

Telegramm:

Lugano – Sion 1:1 (1:0)

2857 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 29. Cimignani 1:0. 63. Chipperfield 1:1.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Martim Marques; Doumbia (75. Kendouci), Grgic; Cimignani (81. Steffen), Daniel Dos Santos (61. Cassano), Mahou (75. Koutsias); Behrens (81. Duville-Parsemain).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (88. Sow), Baltazar Costa; Rrudhani (72. Lukembila), Chipperfield (72. Berdayes), Chouaref (72. Kololli); Nivokazi (82. Bouchlarhem).

Bemerkungen: 56. Nivokazi verschiesst Penalty. Verwarnungen: 2. Mai, 27. Kronig, 33. Hajrizi, 95. Martim Marques.