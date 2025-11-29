  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lugano – Sion 1:1 Leistungsgerechtes Unentschieden zwischen Lugano und Sion

SDA

29.11.2025 - 20:41

Lugano und Sion lieferten sich ein ausgeglichenes Duell
Lugano und Sion lieferten sich ein ausgeglichenes Duell
Keystone

Lugano und Sion trennen sich vor nur 2857 Zuschauern 1:1. Das Resultat geht in Ordnung.

Keystone-SDA

29.11.2025, 20:41

29.11.2025, 21:32

Der Franzose Yanis Cimignani brachte Lugano in der 20. Minute mit einem herrlichen Freistoss aus etwa 20 Metern in Führung. Für Sion glich Liam Chipperfield (63.) mit einem Schlenzer im Strafraum aus. In der 56. Minute hatte Rilind Nivokazi mit einem verschossenen Penalty noch die goldene Chance zum 1:1 für die Gäste vergeben.

Sion hatte etwas mehr Ballbesitz (53 Prozent), Lugano brachte mehr Schüsse aufs Tor zustande (5:3). Zuvor hatten die Bianconeri, die in der neunten Partie in Folge trafen, zweimal in Serie gegen die Walliser verloren. Für Sion war es das dritte Unentschieden in Folge und die vierte sieglose Partie hintereinander.

Telegramm:

Lugano – Sion 1:1 (1:0)

2857 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 29. Cimignani 1:0. 63. Chipperfield 1:1.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Martim Marques; Doumbia (75. Kendouci), Grgic; Cimignani (81. Steffen), Daniel Dos Santos (61. Cassano), Mahou (75. Koutsias); Behrens (81. Duville-Parsemain).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (88. Sow), Baltazar Costa; Rrudhani (72. Lukembila), Chipperfield (72. Berdayes), Chouaref (72. Kololli); Nivokazi (82. Bouchlarhem).

Bemerkungen: 56. Nivokazi verschiesst Penalty. Verwarnungen: 2. Mai, 27. Kronig, 33. Hajrizi, 95. Martim Marques.

Meistgelesen

Robinson führt vor Hector – Rast, Kasper und Holdener lauern
Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Sicherheitslücke im AKW Gösgen besteht laut Energie-Stiftung seit 1979

Videos aus dem Ressort

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Challenge League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Lugano – Sion 1:1

Lugano – Sion 1:1

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Lugano – Sion 1:1

Lugano – Sion 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Beste Aussicht. Nati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Beste AussichtNati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Xhaka, Wälti und Co.. Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025

Xhaka, Wälti und Co.Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025