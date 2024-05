Konnte einmal mehr jubeln: Granit Xhaka blieb beim 5:1 in Frankfurt mit Leverkusen zum 48. Mal in Folge ungeschlagen. Den Torreigen eröffnete der Schweizer Nati-Captain selbst Keystone

Bayer Leverkusen bleibt auch im 48. Spiel der Saison ungeschlagen. Beim 5:1 über Eintracht Frankfurt in der 34. Runde der Bundesliga brilliert Granit Xhaka als Torschütze.

SDA

Xhaka legte mit dem 1:0 für die Gäste, einem herrlichen Weitschuss, bereits in der 12. Minute den Grundstein zum letztlich klaren Sieg in Frankfurt. Das Heimteam kam zwar nochmals zurück. Leverkusen zeigte in der Folge jedoch, warum es derzeit das Nonplusultra in der Bundesliga ist. Patrik Schick, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong und Victor Boniface sorgten schliesslich für das standesgemässe Resultat.

Eine Schrecksekunde hatte Granit Xhaka nach einer guten Stunde zu verarbeiten. Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft knickte in einem Zweikampf unglücklich um und vertrat sich den Fuss. Nach kurzer Behandlungspause konnte der Mittelfeldstratege weiterspielen. Er wurde später aber vorsorglich ausgewechselt.

Immer dünner wird die Luft im Tabellenkeller für Union Berlin. Die Mannschaft aus Köpenick verlor nach desaströser erster Halbzeit gegen den direkten Konkurrenten Bochum 3:4 und könnte bei einem Sieg von Mainz im Abendspiel in Heidenheim (ab 19.30 Uhr) auf den Barrageplatz abrutschen. Die Bochumer, bei denen Noah Loosli zum wiederholten Mal 90 Minuten auf der Bank sass, schoben sich an Union vorbei und belegen neu Platz 14, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach. Zumindest den direkten Abstieg hat die Mannschaft aus dem Ruhrpott schon verhindert.

Da es im Stadion An der Alten Försterei einen Sieger gab, haben sowohl Aufsteiger Heidenheim als auch Wolfsburg mit Cedric Zesiger den Klassenerhalt auf sicher.

Telegramme und Tabelle:

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 1:5 (1:2). – Tore: 12. Xhaka 0:1. 32. Ekitike 1:1. 44. Schick 1:2. 58. Palacios (Penalty) 1:3. 77. Frimpong 1:4. 89. Boniface (Penalty) 1:5. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 72.).

Union Berlin – Bochum 3:4 (0:3). – Tore: 16. Wittek 0:1. 31. Wittek 0:2. 37. Schlotterbeck 0:3. 59. Vertessen 1:3. 62. Bedia 2:3. 70. Hofmann 2:4. 74. Hollerbach 3:4. – Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Die weiteren Spiele: Freitag: Hoffenheim – RB Leipzig 1:1. – Samstag: Borussia Dortmund – Augsburg 5:1. Wolfsburg – Darmstadt 98 3:0. Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 2:2. VfB Stuttgart – Bayern München 3:1. 1. FC Köln – SC Freiburg 0:0. – Sonntag: Heidenheim – Mainz 05 19.30 Uhr.

1. Bayer Leverkusen 32/84 (82:23). 2. Bayern München 32/69 (90:41). 3. VfB Stuttgart 32/67 (73:39). 4. RB Leipzig 32/63 (74:36). 5. Borussia Dortmund 32/60 (64:40). 6. Eintracht Frankfurt 32/45 (48:47). 7. SC Freiburg 32/41 (43:55). 8. Hoffenheim 32/40 (56:64). 9. Augsburg 32/39 (49:57). 10. Werder Bremen 32/38 (43:52). 11. Heidenheim 31/37 (44:52). 12. Wolfsburg 32/37 (40:51). 13. Borussia Mönchengladbach 32/33 (55:62). 14. Bochum 32/33 (41:65). 15. Union Berlin 32/30 (29:54). 16. Mainz 05 31/28 (32:49). 17. 1. FC Köln 32/24 (24:54). 18. Darmstadt 98 32/17 (30:76).

sda