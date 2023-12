Granit Xhaka (links) ziegte im defensiven Mittelfeld von Bayer Leverkusen eine starke Partie, musste sich gegen Dortmund am Ende aber mit einem Punkt begnügen Keystone

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen trennen sich im Spitzenspiel der 13. Runde der Bundesliga 1:1. Der Ausgleich für den Spitzenreiter fällt dabei erst in der Schlussphase.

Lange lief Leverkusen einem frühen Rückstand vergeblich hinterher und steuerte auf die erste Saisonniederlage zu. Verteidiger Julian Ryerson hatte den BVB bereits in der 5. Minute in Führung gebracht.

Zehn Minuten vor dem Ende retteten die beiden Stürmer Patrik Schick und Victor Boniface dem Tabellenführer immerhin einen Punkt. Der Tscheche legte dem Nigerianer kurz nach seiner Einwechslung den achten Saisontreffer auf. Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel war beim Gegentor machtlos.

Das Team von Granit Xhaka verdiente sich den Ausgleich, hatte es doch deutlich mehr Spielanteile und viel mehr Abschlüsse. Am Ende hatte jedoch Niclas Füllkrug den Lucky Punch für Dortmund auf dem Kopf. Er setzte den Ball in der Nachspielzeit aber aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Mit dem Punktgewinn distanzierte Leverkusen die Bayern in der Tabelle um drei Zähler. Die Münchner konnten ihre Heimpartie gegen Union Berlin am Samstag aufgrund des Wintereinbruchs nicht austragen und haben ein Spiel in der Hinterhand.

Freiburg gewinnt in Mainz

Freiburg konnte nach vier sieglosen Partien in der Bundesliga mal wieder gewinnen. Das Team von Trainer Christian Streich kam in Mainz zu einem 1:0. Wie schon unter der Woche in der Europa League war der Österreicher Michael Gregoritsch Matchwinner für die Breisgauer. Bei den Gastgebern kam Silvan Widmer bis zur 86. Minute auf dem Feld. Edimilson Fernandes stand bei den Mainzern nicht im Aufgebot.

Telegramme:

Mainz 05 – SC Freiburg 0:1 (0:0). – 30'300 Zuschauer. – Tor: 69. Gregoritsch 0:1. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 86.), ohne Fernandes (nicht im Aufgebot). SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 1:1 (0:1). – Tore: 5. Ryerson 0:1. 79. Boniface 1:1. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Borussia Dortmund mit Kobel.

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 13/35. 2. Bayern München 12/32. 3. VfB Stuttgart 13/30. 4. RB Leipzig 13/26. 5. Borussia Dortmund 13/25. 6. Hoffenheim 13/20. 7. Eintracht Frankfurt 12/18. 8. SC Freiburg 13/18. 9. Borussia Mönchengladbach 13/16. 10. Wolfsburg 13/16. 11. Augsburg 12/14. 12. Bochum 13/13. 13. Werder Bremen 13/11. 14. Heidenheim 13/11. 15. 1. FC Köln 13/9. 16. Darmstadt 98 13/9. 17. Mainz 05 13/8. 18. Union Berlin 12/7.

sda