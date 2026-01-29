Schwieriges Debüt als FCB-Trainer: Die Anweisungen von Stephan Lichtsteiner fruchten nichts Keystone

Der FC Basel verliert das erste Spiel unter dem neuen Coach Stephan Lichtsteiner. Nach dem 0:1 gegen Viktoria Pilsen scheiden die Basler aus der Europa League aus.

Keystone-SDA SDA

Viel Zeit blieb Stephan Lichtsteiner nicht, um sich am neuen Arbeitsort einzuleben. Gerade zwei Trainings konnte der am Dienstag vorgestellte Coach des FC Basel mit seiner neuen Mannschaft absolvieren, ehe es für den FCB bereits ein erstes Mal ernst galt. Viel könne er in so kurzer Zeit sicher nicht verändern, hatte der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft im Vorfeld gesagt. Das Wichtigste sei, dass auf dem Feld jeder Spieler genau wisse, was er zu tun habe.

Einen Plan schien Lichtsteiner seinen Schützlingen durchaus mitgegeben zu haben. Jedenfalls wirkte das Basler Kollektiv meistens gut organisiert. Aber es stand an diesem abschliessenden Spieltag der Ligaphase der Europa League mit Viktoria Pilsen auch einem Gegner gegenüber, der in dieser europäischen Kampagne ungeschlagen ist.

Entsprechend überraschte es nicht, hatten die Tschechen über weite Strecken mehr Spielanteile und traten phasenweise als das auf, was sich die Basler Verantwortlichen auch von ihrem Team wünschen würden: ein gefestigtes Team, das aus wenigen Chancen das Optimum herausholt und Spiele gewinnt.

Panos' Volley

Wie oft auf Lichtsteiners Trainingsplan bereits Eckbälle gestanden sind, ist nicht bekannt. Nach dieser Partie dürften sie aber auf der Pendenzenliste ein paar Plätze nach oben gerutscht sein. In der 39. Minute liessen die Basler Jiri Panos nämlich auf der linken Seite im eigenen Strafraum völlig ungedeckt. Und das 18-jährige tschechische Talent traf sehenswert per Volley gegen Marwin Hitz, der aufgrund einer Verletzung in der Pause in der Kabine bleiben musste.

Viel hatte sein Stellvertreter Mirko Salvi in der Folge nicht zu tun, aber auf der anderen Seite brachten seine Teamkollegen auch keine Wende mehr zustande. Jonas Adjetey und Xherdan Shaqiri vergaben in der Schlussphase ausgezeichnete Möglichkeiten. Doch die Ehrenmeldung in Form eines Punktgewinns blieb Lichtsteiner bei seiner Premiere verwehrt.

Telegramm:

Basel – Pilsen 0:1 (0:1)

20454 Zuschauer. – SR Kruashvili (GEO). – Tor: 39. Panos 0:1.

Basel: Hitz (46. Salvi); Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé); Kacuri, Koindredi (58. Leroy); Traoré (58. Agbonifo), Shaqiri, Otele (78. Salah); Ajeti.

Pilsen: Wiegele; Doski, Dweh, Jemelka; Souaré (94. Novak), Valenta (78. Kabongo), Cerv, Spacil; Memic, Ladra; Panos (64. Visinsky).

Bemerkungen: Basel ohne Broschinski, Eduardo, Metinho und Tsunemoto (alle verletzt). 60. Tor von Souaré wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 33. Adjetey. 43. Rüegg. 68. Dweh. 92. Mamic

Resultate und Rangliste:

Resultate. Donnerstag: Basel – Viktoria Pilsen 0:1 (0:1). VfB Stuttgart – Young Boys 3:2 (2:1). FC Porto – Glasgow Rangers 3:1 (3:1). Lille – SC Freiburg 1:0 (0:0). Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0). Aston Villa – Salzburg 3:2 (0:1). Roter Stern Belgrad – Celta Vigo 1:1 (0:0). Lyon – PAOK Saloniki 4:2 (1:1). Celtic Glasgow – Utrecht 4:2 (3:1). Maccabi Tel Aviv – Bologna 0:3 (0:2). FC Midtjylland – Dinamo Zagreb 2:0 (0:0). Ludogorez Rasgrad – Nice 1:0 (1:0). Nottingham Forest – Ferencvaros Budapest 4:0 (2:0). Sturm Graz – Brann Bergen 1:0 (0:0). FCSB Bukarest – Fenerbahçe Istanbul 1:1 (0:1). Panathinaikos Athen – AS Roma 1:1 (0:0). Go Ahead Eagles – Braga 0:0. Genk – Malmö 2:1 (1:1).

Rangliste: 1. Lyon 21. 2. Aston Villa 21. 3. FC Midtjylland 19. 4. Betis Sevilla 17. 5. FC Porto 17. 6. Braga 17. 7. SC Freiburg 17. 8. AS Roma 16. 9. Genk 16. 10. Bologna 15. 11. VfB Stuttgart 15. 12. Ferencvaros Budapest 15. 13. Nottingham Forest 14. 14. Viktoria Pilsen 14. 15. Roter Stern Belgrad 14. 16. Celta Vigo 13. 17. PAOK Saloniki 12. 18. Lille 12. 19. Fenerbahçe Istanbul 12. 20. Panathinaikos Athen 12. 21. Celtic Glasgow 11. 22. Ludogorez Rasgrad 10. 23. Dinamo Zagreb 10. 24. Brann Bergen 9. 25. Young Boys 9. 26. Sturm Graz 7. 27. FCSB Bukarest 7. 28. Go Ahead Eagles 7. 29. Feyenoord Rotterdam 6. 30. Basel 6. 31. Salzburg 6. 32. Glasgow Rangers 4. 33. Nice 3. 34. Utrecht 1. 35. Malmö 1. 36. Maccabi Tel Aviv 1.