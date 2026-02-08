  1. Privatkunden
Basel – Zürich 2:1 Lichtsteiners Premiere voller Emotionen

SDA

8.2.2026 - 19:03

Trainer Stephan Lichtsteiner feiert mit Ibrahim Salah und Moritz Broschinski den Siegtreffer
Trainer Stephan Lichtsteiner feiert mit Ibrahim Salah und Moritz Broschinski den Siegtreffer
Keystone

Der FC Basel feiert einen dramatischen ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner. In den Schlussminuten wendet der Meister das Heimspiel gegen den FC Zürich und kommt zum 2:1-Erfolg.

Keystone-SDA

08.02.2026, 19:03

08.02.2026, 19:38

Spät erst erhöhte der FCB im St. Jakob-Park das Tempo nach einer lange Zeit enttäuschenden zweiten Halbzeit. Der seit der 16. Minute führende FC Zürich wurde in der Schlussviertelstunde zunehmend zurückgedrängt, die Aktionen im FCZ-Strafraum summierten sich und aus einer solchen entstand der Penalty, den Xherdan Shaqiri in der 90. Minute zum 1:1 verwandelte. Der in dieser Saison vom Penaltypunkt nicht immer glückliche Schweizer Ex-Internationale profitierte von einem unnötigen Foul des Zürchers Vincent Nvendo, der Dominik Schmid auf den Fuss trat, als der Ball die Gefahrenzone bereits verlassen hatte.

Es kam für den FC Basel gegen die über die gesamte Spielzeit aufopfernd kämpfenden, aber spielerisch limitierten Zürcher in der langen Nachspielzeit noch besser. Eine Hereingabe des eingewechselten Andrej Bacanin fand den Weg quer durch den Strafraum zum ebenfalls im Verlauf der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommenen Ibrahim Salah, der gekonnt zum 2:1 traf und für die ganz grosse Euphorie bei Lichtsteiner und den Basler Fans sorgte.

«Das Team hat daran geglaubt», lobte Lichtsteiner seine Spieler nach dem wichtigen Erfolg, der eine Serie von drei Niederlagen beendet. «Wir haben es heute erzwungen.» Spielerisch seien sie aber noch nicht da, wo sie sein wollen, relativierte der neue Coach im TV-Interview mit blue den ersten Sieg in seiner Amtszeit.

Der FC Zürich forderte die Gastgeber mit Kampf und Konter. Nach dem frühen 1:0 durch Verteidiger Ilan Sauter im Anschluss an einen Eckball (16.) waren die Zürcher zwar seltener im Ballbesitz, aber nicht weniger oft im Abschluss – zumindest bis Basel zum Schlusssprint ansetzte. Wie schon vor zwei Wochen im eigenen Stadion (3:4) kassierte der FCZ in der Nachspielzeit gegen den Erzrivalen das Tor zur Niederlage.

Für den FCZ geht das Warten auf einen Sieg weiter. Seit nunmehr sieben Spielen gab es nicht mehr drei Punkte für das Team von Dennis Hediger. Basel hingegen gewann sein erstes Heimspiel in der Super League seit Ende Oktober. Bereits damals war der FC Zürich (0:2) der Gegner.

Telegramm:

Basel – Zürich 2:1 (0:1)

28'790 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 16. Sauter (Di Giusto) 0:1. 90. Shaqiri (Penalty) 1:1. 96. Salah (Bacanin) 2:1.

Basel: Hitz; Rüegg (63. Tsunemoto), Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Kacuri (63. Bacanin), Leroy; Duranville (58. Soticek), Shaqiri, Traoré (82. Salah); Koloto (58. Broschinski).

Zürich: Huber; Kablan (77. Bangoura), Kamberi, Sauter, Comenencia; Tsawa, Krasniqi, Palacio; Di Giusto (71. Odera), Reverson (86. Nvendo), Emmanuel (87. Ihendu).

Bemerkungen: Verwarnungen: 5. Sauter, 36. Leroy, 85. Reverson, 88. Comenencia, 89. Nvendo.

