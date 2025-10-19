Liverpools Trainer Arne Slot muss sich etwas einfallen lassen Keystone

In der vergangenen Saison hat Liverpool in der Premier League bloss viermal verloren. Nun gerät der mit fünf Siegen in die Meisterschaft gestartete Titelverteidiger in eine veritable Krise.

Keystone-SDA SDA

Das Team von Trainer Arne Slot verlor zu Hause gegen Manchester United 1:2 und kassierte wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie, die dritte in der Liga.

Zwar gelang Cody Gakpo nach dem frühen Rückstand durch ein Tor von Bryan Mbeumo (2.) in der 78. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für Liverpool. Doch sechs Minuten später geriet das Heimteam erneut in Rückstand, und diesmal gelang Liverpool keine Reaktion mehr. Den Siegtreffer für ManU schoss Verteidiger Harry Maguire, der in seinem 275. Spiel in der Premier League zum 15. Mal erfolgreich war. Die Gäste feierten den vierten Sieg in den letzten sechs Partien.

Liverpool liegt nach der erneuten Niederlage weiterhin vier Punkte hinter Leader Arsenal auf dem 3. Tabellenplatz. Manchester United belegt den 9. Rang.