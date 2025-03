Arne Slot traut PSG zu, die Champions League sogar zu gewinnen Keystone

Der FC Liverpool, der Gewinner der Ligaphase, scheitert in der Champions League in den Achtelfinals an Paris Saint-Germain. Die Engländer regen daraufhin eine Modusänderung an.

Keystone-SDA SDA

Aber wohlverstanden: Das Bild eines schlechten Verlierers gab der FC Liverpool nicht ab. Trainer Arne Slot lobte die Stärken des Gegners. Er traut den Parisern zu, die Champions League sogar zu gewinnen, was den Franzosen in der Ära mit Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar nie gelungen ist.

Noch nie sei er an einem derart guten und intensiven Fussballspiel beteiligt gewesen, so der niederländische Trainer. «Und immerhin haben wir in dieser Saison auch schon gegen Manchester City, Real Madrid und Bayer Leverkusen gespielt. In diesen Partien war die Intensität zumindest 25 Minuten lang ähnlich hoch – aber längst nicht so wie am Dienstag gegen PSG während 120 Minuten.»

Dass Liverpool, der souveräne Leader der englischen Premier League, nach dem Auswärtssieg in Paris im Heimspiel trotz einer «guten Leistung» (Zitat Slot) nicht weiterkam, mag überraschend gekommen sein. Die grösste Überraschung in diesem Achtelfinal war hingegen, dass es Liverpool überhaupt ins Penaltyschiessen schaffte. PSG dominierte das Hinspiel krass – und verlor diese Partie trotzdem – und im Rückspiel waren die Pariser zumindest in der Verlängerung ebenfalls klar überlegen.

Die Champions League wird heuer erstmals nach dem aktuellen Modus gespielt. Arne Slot regt nun schon nach den ersten beiden Playoff-Runden (Playoff und Achtelfinals) eine Modusänderung an: «Es ist natürlich unglücklich, dass wir als Sieger der Ligaphase schon im ersten K.o.-Spiel auf einen so starken Gegner wie PSG treffen können. Gewiss: Es wurde gelost und wir hätten auch in die andere Tableau-Hälfte kommen können. Andererseits sind mit Brügge, Sporting, Feyenoord und Benfica auch noch Teams im Rennen, die in der Ligaphase hinter Paris klassiert waren. Müsste es nicht so sein, dass das beste Team der Ligaphase gegen das schlechteste Team der Ligaphase antritt?»

Arne Slot wünschte sich also Playoffs nach dem Modus, wie er in der Schweiz im Eishockey gilt. Das wertet die Qualifikation oder im Fall der Champions League die Ligaphase auf. Aber Slot weiss auch: «Wer die Champions League gewinnen will, muss jeden Gegner schlagen können – egal zu welchem Zeitpunkt.»