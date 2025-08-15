Der FC Liverpool müht sich zum Auftakt der Premiere-League-Saison 2025/26 zu einem knappen Sieg. Der Titelverteidiger bezwingt Bournemouth nach einer verrückten zweiten Halbzeit dank zwei späten Toren 4:2.

Keystone-SDA SDA

Liverpools Auftritt war erneut alles andere als souverän. Anders als bei der überraschenden 2:3-Niederlage am vergangenen Sonntag im englischen Supercup gegen Cupsieger Crystal Palace wurde die Mannschaft von Trainer Arne Slot diesmal für sein Nachlassen jedoch nicht bestraft.

Liverpool verspielte in der zweiten Halbzeit innert zwölf Minuten zwar eine 2:0-Führung, doch dann schlug kurz vor Schluss Joker Federico Chiesa zu. Der eingewechselte Italiener erzielte in der 88. Minute das viel umjubelte 3:2-Siegtor für den Favoriten. In der Nachspielzeit traf Mohamed Salah zum 4:2-Endstand.

Neuzugang Hugo Ekitiké (37.) hatte die Liverpooler noch vor der Pause 1:0 in Führung gebracht. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Cody Gakpo auf Zuspiel des Franzosen auf 2:0 für den Gastgeber. Für Bournemouth traf der Ghanaer Semenyo doppelt.

Bewegender Auftakt

Vor dem Auftaktspiel wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute abgehalten – zum Gedenken an Diogo Jota und seinen Bruder André Silva, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren.

Fans hielten Schilder in den Farben Grün, Rot und Weiss hoch, die die Initialen und Rückennummern der Brüder formten: DJ20 und AS30. Bereits vor der Zeremonie waren zahlreiche Schals, Fahnen und Banner mit Bildern und Widmungen an die beiden zu sehen, während die Liverpool-Anhänger ihre berühmte Hymne «You’ll Never Walk Alone» sangen.

Auch nach dem Anpfiff erklang immer wieder der Name von Diogo Jota aus den Zuschauerreihen – ein stilles, eindrückliches Zeichen der Anteilnahme.