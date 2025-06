Der Los Angeles FC ist nach einem Sieg über Club América bei der Klub-WM dabei Keystone

Der Los Angeles FC mit den französischen Ex-Weltmeistern Hugo Lloris und Olivier Giroud komplettiert das Teilnehmerfeld der Klub-WM. Dies dank einem Sieg über Club América.

Keystone-SDA SDA

Der Los Angeles FC aus der Major League Soccer hat sich mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen Club América aus Mexiko den letzten Startplatz für die Klub-WM gesichert. Igor Jesus (89. Minute) und Denis Bouanga (115.) drehten die Partie in LA zugunsten des Heimteams. Brian Rodriguez hatte die Gäste in der 64. Minute per Foulpenalty in Führung gebracht.

Zwei Wochen vor dem Start des erstmals im neuen Format ausgetragenen Mega-Turniers mit 32 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld damit komplett. Das von Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo betreute Team aus Los Angeles trifft in der Gruppe D auf Chelsea, Flamengo aus Brasilien und ES Tunis aus Tunesien.

Das kurzfristig angesetzte Duell zwischen dem Team aus der Major League Soccer und dem mexikanischen Rekordmeister war notwendig geworden, weil die FIFA Club León im März vom Turnier ausgeschlossen hatte. Der Verein gehört derselben Eigentümerschaft wie der teilnehmende CF Pachuca aus Mexiko, was gemäss Weltverband ein Verstoss gegen die Wettbewerbsbestimmungen ist.