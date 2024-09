Luganos Matchwinner Renato Steffen lässt sich feiern Keystone

Dank zwei Treffern des eingewechselten Renato Steffen dreht Lugano das Spiel gegen Winterthur. Die Tessiner gewinnen 2:1.

SDA

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte der seit der Startrunde sieglose FCW in Lugano seinen zweiten Saisonsieg feiern. Labinot Bajrami, der nach dem Eklat um den Schirmwurf beim FCZ nicht mehr erwünscht war und an Winterthur ausgeliehen wurde, traf auch im zweiten Spiel für seinen neuen Klub. Der 19-Jährige verwertete in der 58. Minute ein schönes Zuspiel zur überraschenden Führung der Gäste.

Lugano reagierte mit einem Vierfachwechsel, doch entscheidend war der fünfte Mann, der erst in der 70. Minute aufs Feld kam: Steffen, der die letzten beiden Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, brauchte keine Anlaufzeit und erzielte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleich. Keine zehn Minuten später liess der 32-Jährige sein Team ein zweites Mal jubeln.

Davon erholten sich die Winterthurer, bei denen Granit Lekaj in der Schlussphase mit Rot vom Platz flog, nicht mehr. Für Lugano war es eine gelungene Hauptprobe für das erste Spiel in der Conference League am kommenden Donnerstag gegen HJK Helsinki.

Telegramm

Lugano – Winterthur 2:1 (0:0)

SR Grundbacher. – Tore: 58. Bajrami (Stillhart) 0:1. 73. Steffen (Aliseda) 1:1. 81. Steffen (Bislimi) 2:1.

Lugano: Saipi; Brault-Guillard (61. Zanotti), Papadopoulos, El Wafi, Martim Marques (70. Steffen); Doumbia, Grgic (61. Mahmoud), Bislimi; Cimignani (62. Mahou), Aliseda, Daniel Dos Santos (62. Przybylko).

Winterthur: Kapino; Stillhart, Lekaj, Arnold, Schättin (76. Sidler); Araz (76. Durrer), Zuffi (86. Gomis); Di Giusto, Frei, Lukembila (86. Fofana); Bajrami (67. Baroan).

Bemerkungen: 88. Gelb-Rote Karte gegen Lekaj. Verwarnungen: 56. Lekaj, 72. Papadopoulos, 85. Durrer.

