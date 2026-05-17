Lugano fertigt Basel zum Abschluss ab – Gallery Lugano lässt den FC Basel im letzten Spiel der Saison alt aussehen Bild: Keystone Dank dem 4:0 spielen die Tessiner in der kommenden Saison europäisch Bild: Keystone Derweil muss der FCB und dessen Trainer Stephan Lichtsteiner über die Bücher gehen Bild: Keystone Die Young Boys und Sion trennen sich in einem spektakulären Spiel 3:3 Bild: Keystone Und auch in St. Gallen gibt es keinen Sieger im Duell zwischen dem FCSG und Thun Bild: Keystone Lugano fertigt Basel zum Abschluss ab – Gallery Lugano lässt den FC Basel im letzten Spiel der Saison alt aussehen Bild: Keystone Dank dem 4:0 spielen die Tessiner in der kommenden Saison europäisch Bild: Keystone Derweil muss der FCB und dessen Trainer Stephan Lichtsteiner über die Bücher gehen Bild: Keystone Die Young Boys und Sion trennen sich in einem spektakulären Spiel 3:3 Bild: Keystone Und auch in St. Gallen gibt es keinen Sieger im Duell zwischen dem FCSG und Thun Bild: Keystone

Der FC Lugano sichert sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen Basel am letzten Spieltag dieser Super-League-Saison den dritten Europacup-Platz. Sion muss nun im Cupfinal St. Gallen die Daumen drücken.

Keystone-SDA SDA

Lugano und Sion lieferten sich in der letzten Runde der Championship Group ein Fernduell um Rang 3 und damit um die Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League der kommenden Saison.

Weil Sion in Bern gegen die Young Boys nur 3:3 unentschieden spielte, hätte sich Lugano, das vor der finalen Runde zwei Punkte Vorsprung auf die Walliser aufgewiesen hatte, sogar eine Niederlage leisten können. Die Tessiner gaben sich in ihrem letzten Spiel im altehrwürdigen Cornaredo vor dem Umzug ins neue Stadion nebenan jedoch keine Blösse und besiegten Basel verdient 4:0.

Sion muss derweil hoffen, dass das zweitplatzierte St. Gallen am Pfingstsonntag gegen den Unterklassigen Lausanne-Ouchy nicht auch den dritten Cupfinal in den letzten fünf Jahren verliert. Falls die Ostschweizer triumphieren, steigt Sion als Vierter der Super League wie Lugano im Sommer in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ins europäische Geschäft ein. St. Gallen würde dagegen die Qualifikation zur Europa League bestreiten.

Eine Woche vor dem Cupfinal tankten die St. Galler mit einem 1:1-Remis gegen Sensationsmeister Thun nur bedingt Selbstvertrauen. Die Berner Oberländer holten nach vier Niederlagen seit der Tabellenteilung erstmals wieder einen Punkt.

Resultate und Tabelle:

Super League. Championship Group. Resultate der letzten Runde: Lugano – Basel 4:0 (2:0). St. Gallen – Thun 1:1 (0:0). Young Boys – Sion 3:3 (1:1).

Rangliste: 1. Thun* 38/75 (80:52). 2. St. Gallen** 38/70 (72:47). 3. Lugano** 38/67 (59:42). 4. Sion 38/63 (63:40). 5. Basel 38/56 (55:58). 6. Young Boys 38/55 (80:69).

* = Meister (Champions-League-Qualifikation)

** = Conference-League-Qualifikation