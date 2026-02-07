  1. Privatkunden
Super League Lugano gibt in Winterthur Punkte ab, keine Tore in Sitten

SDA

7.2.2026 - 20:02

Das Tor von Andrin Hunziker reichte dem FCW nicht zum Sieg
Das Tor von Andrin Hunziker reichte dem FCW nicht zum Sieg
Keystone

Der FC Lugano verpasst es, mit einem Sieg Druck auf den Super-League-Leader Thun auszuüben. Die Tessiner müssen sich in Winterthur mit einem 1:1 begnügen. Auch Sion gegen Luzern endet unentschieden.

Keystone-SDA

07.02.2026, 20:02

07.02.2026, 20:28

Der FC Winterthur schafft es in dieser Saison weiterhin nicht, zwei Siege aneinanderzureihen. Nach dem Erfolg gegen Lausanne am vergangenen Wochenende führte das Schlusslicht gegen Lugano dank des Treffers von Andrin Hunziker (61.) und spielte in Überzahl, weil Uran Bislimi kurz vor dem Gegentreffer vom Platz geflogen war. Durch einen von Anto Grgic verwandelten Penalty (80.) kam Lugano noch zum glücklichen Punkt.

In Sitten stand Luzern dem Sieg näher. Die beste Chance, das torlose Remis zwischen den beiden Mitte der Woche im Cup-Viertelfinal Gescheiterten zu verhindern, hatte Matteo di Giusto schon in der 8. Minute, als sein Schuss von der Latte abprallte.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Winterthur – Lugano 1:1 (0:0). Sion – Luzern 0:0. Grasshoppers – Young Boys 20.30. – Sonntag: Servette – Thun 14.00. Lausanne-Sport – St. Gallen 16.30. Basel – Zürich 16.30.

1. Thun 22/49 (48:26). 2. Lugano 23/41 (39:28). 3. St. Gallen 21/38 (42:28). 4. Basel 22/36 (34:26). 5. Sion 23/34 (34:28). 6. Young Boys 22/32 (43:45). 7. Lausanne-Sport 22/28 (33:31). 8. Servette 22/25 (38:43). 9. Zürich 22/25 (32:43). 10. Luzern 23/24 (40:43). 11. Grasshoppers 22/19 (29:40). 12. Winterthur 22/14 (27:58).

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Der Super Bowl ist in allen Belangen das gigantischste eintägige Sport-Ereignis der Welt. Wir haben für euch die eindrücklichsten Fakten dazu zusammengestellt.

06.02.2026

Winterthur – Lugano 1:1

Winterthur – Lugano 1:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Sion – Luzern 0:0

Sion – Luzern 0:0

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Winterthur – Lugano 1:1

Winterthur – Lugano 1:1

Sion – Luzern 0:0

Sion – Luzern 0:0

