Die Spieler von Lugano jubeln ein letztes Mal vor den Fans im Cornaredo Keystone

Der FC Lugano gewinnt zum Abschluss der Saison gegen den FC Basel 4:0 und sichert sich dadurch die Qualifikation für die Conference League. Es ist ein würdiger Abschied vom Stadion Cornaredo.

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75 Jahre war das Cornaredo die Heimstätte des FC Lugano. Am Sonntag endete diese Ära mit einem formidablen Auftritt des Heimteams. Die Bianconeri liessen gegen einen schwachen FC Basel nichts anbrennen. Bereits nach 36 Minuten führten sie 2:0. Beide Tore erzielte Kevin Behrens per Kopf, die Flanke kam jeweils von Ezgjan Alioski. Nach dem Seitenwechsel machte Lugano mit einem Doppelschlag durch Captain Renato Steffen (52.) und Georgios Koutsias (56.) schnell alles klar.

So blieb den Zuschauern im Cornaredo Zeit, um sich nicht nur von ihrem Stadion, sondern auch von ihrer Nummer 10 zu verabschieden. Mattia Bottani, der für die Luganesi mehr als 400 Spiele absolviert hat, verlässt den Verein zum Ende der Saison und erhielt ab der 59. Minute seinen letzten Auftritt im schwarzen Dress.

Dank des Sieges beendet Lugano die Saison auf dem 3. Platz und kann im kommenden Herbst die Qualifikation zur Conference League in der neuen AIL Arena austragen. Diese wird vom Frauen-Nationalteam mit dem WM-Qualifikationsspiel gegen Malta am 5. Juni eingeweiht.

Telegramm:

Lugano – Basel 4:0 (2:0)

SR Schnyder. – Tore: 10. Behrens (Alioski) 1:0. 36. Behrens (Alioski) 2:0. 52. Steffen 3:0. 56. Koutsias 4:0.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Mahmoud (79. Kendouci), Bislimi (86. Ajdin), Cimignani (80. Pihlström), Alioski; Steffen (59. Bottani); Behrens (46. Koutsias).

Basel: Salvi; Rüegg (46. Tsunemoto), Omeragic, Daniliuc, Schmid; Koindredi, Leroy, Bacanin (62. Shaqiri); Salah (62. Cissé), Ajeti (62. Koloto), Duranville (30. Soticek).

Bemerkungen: Verwarnungen: 27. Rüegg, 30. Papadopoulos, 39. Bacanin, 85. Zanotti.