Steven Zuber trifft gegen Lugano zweimal Keystone

Der FC Zürich schlägt den FC Lugano auswärts 3:0 und rückt bis auf drei Punkte an die Tessiner heran. Steven Zuber glänzt im Cornaredo als Doppeltorschütze.

Keystone-SDA, sda SDA

Es war das Duell der Verlierer. Sowohl der FC Lugano als auch der FC Zürich mussten unter der Woche ihre Ambitionen auf den Titel im Schweizer Cup begraben. Und die Zürcher scheinen sich besser von der Niederlage gegen die Young Boys erholt zu haben als die Luganesi, die am Mittwoch gegen Promotion-League-Klub Biel eine Blamage einstecken mussten.

Steven Zuber glänzte in der Mannschaft von Ricardo Moniz als Doppeltorschütze. Nach 24 Minuten traf der Rückkehrer mit einem sehenswerten Schlenzer in die weite Torecke, in der Nachspielzeit zeigte er sich dann vom Penaltypunkt kaltblütig, als er den Schlussstand bewerkstelligte.

Dazwischen liess Jahnoah Markelo fünf Minuten nach der Pause etwaige Hoffnungen der Luganesi auf ein Comeback im Keim ersticken, als er Amir Saipi im Lugano-Tor mit einem platzierten Weitschuss in die obere, rechte Torecke via Pfosten überwand.

Lugano, das die zweite Niederlage in Serie hinnehmen muss, konnte die Absenzen des verletzten Taktgebers im Mittelfeld Anto Grgic und des gesperrten Offensivspielers Renato Steffen nicht auffangen. Die Equipe von Mattia Croci-Torti, die nun drei Punkte hinter der Tabellenspitze liegt, konnte sich nur selten in Szene setzen.

Am Donnerstag im Hinspiel der Achtelfinals der Conference League gegen den slowenischen Meister Celje wird mehr kommen müssen, um zumindest europäisch in der Erfolgsspur zu bleiben.

Telegramm

Lugano – Zürich 0:3 (0:1)

4306 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 24. Zuber (Markelo) 0:1. 49. Markelo 0:2. 88. Zuber (Penalty) 0:3.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Hajdari, Valenzuela (60. El Wafi); Doumbia (56. Macek), H. Mahmoud; Bottani (76. Vladi), Daniel Dos Santos, Cimignani (56. Przybylko); Koutsias.

Zürich: Brecher; Gómez, Ligue, Denoon (79. Mendy); Ballet, Krasniqi (68. Reichmuth), Gbamin, Zuber; Markelo (79. Kamberi), Perea (33. Emmanuel), Chouiar (79. M. Mahmoud).

Bemerkungen: Verwarnungen: 7. Zuber, 28. Valenzuela, 54. Zanotti, 80. Daniel Dos Santos, 84. Hajdari, 94. Macek.