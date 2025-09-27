  1. Privatkunden
Lugano – Grasshoppers 2:1 Lugano mit drei Punkten gegen dezimierte Grasshoppers

SDA

27.9.2025 - 20:07

Anto Grgic trifft souverän vom Penaltypunkt zum 1:0
Anto Grgic trifft souverän vom Penaltypunkt zum 1:0
Keystone

Lugano kommt gegen die Grasshoppers in der 7. Runde der Super League zu einem 2:1-Sieg. Trotz Überzahl müssen die Tessiner bis zum Ende zittern.

Keystone-SDA

27.09.2025, 20:07

27.09.2025, 20:11

Dorian Paloschi war die tragische Figur. Der erst 19-jährige Verteidiger der Grasshoppers sah kurz nach der Pause innerhalb von nur vier Minuten zweimal Gelb. Seine zweite Verwarnung nach einem Foul an Kevin Behrens brachte ihm nicht nur den Platzverweis ein, sondern Lugano auch einen Penalty. Gewohnt souverän verwandelte diesen Anto Grgic (56.).

Die Gäste aus Zürich steckten jedoch nicht auf und kamen mit einem Mann weniger tatsächlich zum Ausgleich. Der stramme Weitschuss von Jonathan Asp Jensen brachte dem Team von Gerald Scheiblehner jedoch keine Punkte ein, da Behrens nur sieben Minuten später zur erneuten Führung für Lugano traf. GC drückte in der Schlussviertelstunde auch in Unterzahl auf den Ausgleich. Dieser wollte jedoch nicht mehr gelingen, weshalb die Grasshoppers nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen ohne Niederlage mal wieder als Verlierer vom Platz mussten.

Telegramm:

Lugano – Grasshoppers 2:1 (0:0)

3194 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 56. Grgic (Penalty) 1:0. 70. Jensen (Plange) 1:1. 74. Behrens (Alioski) 2:1.

Lugano: von Ballmoos; Martim Marques (77. Brault-Guillard), Mai, Papadopoulos, Alioski; Grgic, Bislimi (89. Doumbia); Daniel Dos Santos (77. Mahou), Mahmoud, Bottani (64. Cimignani); Behrens (89. Duville-Parsemain).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Paloschi; Marques (77. Arigoni), Zvonarek, Hassane (82. Meyer), Stroscio (82. Giandomenico); Lee Young-Jun (53. Clemente); Plange (77. Muci), Jensen.

Bemerkungen: 54. Gelb-Rote Karte gegen Paloschi. Verwarnungen: 14. Zvonarek, 51./54. Paloschi, 92. Mai, 93. Abels.

