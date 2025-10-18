Daniel Dos Santos war Luganos Matchwinner Keystone

Lugano kommt langsam aber sicher in Fahrt. Das 1:0 gegen Zürich ist der dritte Sieg in Serie für die Südtessiner.

Keystone-SDA SDA

Nach fünf Spielen lag Lugano in der Super League mit drei Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dazu kam das Ausscheiden im Cup gegen Cham aus der Promotion League. Dennoch behielten die Verantwortlichen die Ruhe. Das scheint sich auszuzahlen. In den letzten vier Partien holte Lugano zehn Punkte. Dank dem Dreier gegen Zürich rückte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti in der Tabelle vom 8. in den 5. Rang vor und liegt nun einen Platz vor dem punktgleichen FCZ.

Matchwinner der Gastgeber war Daniel Dos Santos, der in der 25. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte. Einen grossen Anteil an diesem Tor hatte Vorbereiter Mattia Zanotti mit seinem kämpferischen Einsatz zuvor.

Dass Lugano zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft kein Gegentor kassierte, lag auch daran, dass bis auf die Nachspielzeit zu wenig von den zum zweiten Mal in Folge torlos gebliebenen Zürchern kam. In dieser vergaben Jorge Segura und Damienus Reverson noch zwei gute Möglichkeiten zum 1:1. In der 56. Minute hatte Markelo mit einem sehenswerten Abschluss die Latte getroffen. Auch Lugano hatte Pech, als Antonios Papadopoulos in der 72. Minute mit einem wuchtigen Kopfball an der Latte scheiterte.

Telegramm

Lugano – Zürich 1:0 (1:0)

4450 Zuschauer. – SR Dudic. – Tor: 25. Daniel Dos Santos (Zanotti) 1:0.

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti (84. Brault-Guillard), Papadopoulos, Mai, Alioski; Bislimi, Grgic; Cimignani, Daniel Dos Santos (77. Martim Marques), Mahou (60. Mahmoud); Behrens.

Zürich: Brecher; Comenencia (87. Tramoni), Kamberi, Segura, Rodic (65. Ligue); Palacio, Krasniqi (87. Reverson); Markelo, Zuber, Phaëton (66. Emmanuel); Kény (76. Perea).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Zuber, 41. Zanotti, 53. Rodic, 70. Ligue.