  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lugano – Zürich 1:0 Lugano mit drittem Sieg in Serie

SDA

18.10.2025 - 22:41

Daniel Dos Santos war Luganos Matchwinner
Daniel Dos Santos war Luganos Matchwinner
Keystone

Lugano kommt langsam aber sicher in Fahrt. Das 1:0 gegen Zürich ist der dritte Sieg in Serie für die Südtessiner.

Keystone-SDA

18.10.2025, 22:41

18.10.2025, 22:43

Nach fünf Spielen lag Lugano in der Super League mit drei Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dazu kam das Ausscheiden im Cup gegen Cham aus der Promotion League. Dennoch behielten die Verantwortlichen die Ruhe. Das scheint sich auszuzahlen. In den letzten vier Partien holte Lugano zehn Punkte. Dank dem Dreier gegen Zürich rückte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti in der Tabelle vom 8. in den 5. Rang vor und liegt nun einen Platz vor dem punktgleichen FCZ.

Matchwinner der Gastgeber war Daniel Dos Santos, der in der 25. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte. Einen grossen Anteil an diesem Tor hatte Vorbereiter Mattia Zanotti mit seinem kämpferischen Einsatz zuvor.

Dass Lugano zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft kein Gegentor kassierte, lag auch daran, dass bis auf die Nachspielzeit zu wenig von den zum zweiten Mal in Folge torlos gebliebenen Zürchern kam. In dieser vergaben Jorge Segura und Damienus Reverson noch zwei gute Möglichkeiten zum 1:1. In der 56. Minute hatte Markelo mit einem sehenswerten Abschluss die Latte getroffen. Auch Lugano hatte Pech, als Antonios Papadopoulos in der 72. Minute mit einem wuchtigen Kopfball an der Latte scheiterte.

Telegramm

Lugano – Zürich 1:0 (1:0)

4450 Zuschauer. – SR Dudic. – Tor: 25. Daniel Dos Santos (Zanotti) 1:0.

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti (84. Brault-Guillard), Papadopoulos, Mai, Alioski; Bislimi, Grgic; Cimignani, Daniel Dos Santos (77. Martim Marques), Mahou (60. Mahmoud); Behrens.

Zürich: Brecher; Comenencia (87. Tramoni), Kamberi, Segura, Rodic (65. Ligue); Palacio, Krasniqi (87. Reverson); Markelo, Zuber, Phaëton (66. Emmanuel); Kény (76. Perea).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Zuber, 41. Zanotti, 53. Rodic, 70. Ligue.

Meistgelesen

No Kings-Proteste: Millionen gehen gegen Trump auf die Strasse
Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen
Die «Gen Z» begehrt weltweit gegen Ungerechtigkeiten auf

Videos aus dem Ressort

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Barcelona-Trainer Hansi Flick sieht beim Spiel gegen Girona die Rote Karte. Doch anstatt das Stadion zu verlassen, bleibt er als Zuschauer und macht nach dem 2:1-Siegtreffer eine obszöne Geste.

18.10.2025

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

LALIGA | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Lugano – Zürich 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Italien. Inter gewinnt Topspiel und ist Leader

ItalienInter gewinnt Topspiel und ist Leader

Spanien. FC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas

SpanienFC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas

Blitz-Entlassung bei Forest. Ndoye erhält in Nottingham schon wieder neuen Trainer

Blitz-Entlassung bei ForestNdoye erhält in Nottingham schon wieder neuen Trainer