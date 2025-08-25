Albian Hajdari, hier im Dress der Schweizer Nationalmannschaft, grüsst künftig aus der Bundesliga Keystone

Der FC Lugano gibt den Abgang von Albian Hajdari bekannt. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim.

Keystone-SDA SDA

Der Spieler habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, betonte der deutsche Klub seinerseits, ohne weitere Details zu nennen.

Hajdari kam im Sommer 2022 von Juventus Next Gen ins Cornaredo-Stadion und entwickelte sich schnell zu einem der besten Verteidiger der Super League. Der Linksfuss hat 110 Pflichtspiele für Lugano bestritten und dabei fünf Tore erzielt. Er feierte am 25. März im Freundschaftsspiel gegen Luxemburg sein erstes Länderspiel für die Schweizer A-Nationalmannschaft.