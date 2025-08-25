  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FC Lugano Lugano muss Hajdari nach Hoffenheim ziehen lassen

SDA

25.8.2025 - 19:25

Albian Hajdari, hier im Dress der Schweizer Nationalmannschaft, grüsst künftig aus der Bundesliga
Albian Hajdari, hier im Dress der Schweizer Nationalmannschaft, grüsst künftig aus der Bundesliga
Keystone

Der FC Lugano gibt den Abgang von Albian Hajdari bekannt. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim.

Keystone-SDA

25.08.2025, 19:25

25.08.2025, 19:33

Der Spieler habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, betonte der deutsche Klub seinerseits, ohne weitere Details zu nennen.

Hajdari kam im Sommer 2022 von Juventus Next Gen ins Cornaredo-Stadion und entwickelte sich schnell zu einem der besten Verteidiger der Super League. Der Linksfuss hat 110 Pflichtspiele für Lugano bestritten und dabei fünf Tore erzielt. Er feierte am 25. März im Freundschaftsspiel gegen Luxemburg sein erstes Länderspiel für die Schweizer A-Nationalmannschaft.

Meistgelesen

Trump bestätigt erneutes Gespräch mit Putin +++ Schweizer Soldaten sollen in die Ukraine
Russische Soldaten schiessen aufeinander und kassieren Millionen
Kreuzfahrtriese vor Italien havariert – über 8500 Menschen an Bord

Videos aus dem Ressort

Skysurfen über San Francisco

Skysurfen über San Francisco

STORY: Der US-Amerikaner Sean MacCormac ist der erste Mensch, der über die Bay Bridge in San Francisco geskysurft ist. MacCormac sprang kürzlich bei der Höhe von 1676 Metern aus einem Helikopter und begann seinen Flug über die Bay Bridge. Die Reise mit dem Brett unter den Füssen etwa drei Minuten. Ganz besondere Minuten, wie er nach der sicheren Landung auf einer extra im Wasser plazierten Plattform genauer erklärte: Sean MacCormac, Skysurfer: «Skysurfen ist mein Leben. Ich mache Skysurfen seit ich 18 Jahre alt bin und nehme an Wettbewerben teil. Die Bay Bridge war etwas ganz Besonderes, denn mein Mentor und die Person, die mir das Skysurfen beigebracht hat, das, was schliesslich meine Lebensaufgabe wurde, sie lebte hier in der Bay Area.» Über 22.000 Sprünge hat er laut eigenen Angaben bereits absolviert. Und auf diesen hier hatte er sich  extra monatelang vorbereitet, indem er unter anderem an einem Kran ein Kabel spannte, um dort die Trick-Einlage zu üben.  MacCormac ist ein Pionier des Skysurfens und arbeitet zudem als Ausbilder beim US-Militär sowie als Stuntman in Hollywood. 

25.08.2025

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Werner Schlegel (22) gilt als heisser Königs-Anwärter am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis. Hier stellt sich der St. Galler schon jetzt dem Kampf und beantwortet zehn Fragen zum ESAF. Wer legt den Profi aufs Kreuz?

19.08.2025

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Mit Basel, YB, Servette und Lausanne stehen in dieser Woche vier Schweizer Vereine europäisch im Einsatz. Eine Einschätzung von Rolf Fringer.

24.08.2025

Skysurfen über San Francisco

Skysurfen über San Francisco

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. FCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Transfer-TickerFCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Söldner-Check. Ndoyes Super-Assist im Video ++ Demütigung für Kobel ++ Jashari-Debüt geht in die Hose

Söldner-CheckNdoyes Super-Assist im Video ++ Demütigung für Kobel ++ Jashari-Debüt geht in die Hose

Diagnose ist da. Luca Jaquez hat sich gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen

Diagnose ist daLuca Jaquez hat sich gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen