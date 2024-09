Morgan Poaty (links) will im Laufduell mit Luganos Mattia Zanotti klären, überlobt dabei aber seinen eigenen Keeper Keystone

Der FC Lugano nutzt das Nachtragsspiel der 5. Runde bei Lausanne-Sport, um die Tabellenführung in der Super League zurückzuerobern. Die Tessiner gewinnen am Genfersee 2:1.

SDA

Ein durchaus sehenswertes Eigentor von Morgan Poaty in der 39. Minute ebnete den Gästen in der Tuilière den Weg. Der früh für den verletzt ausgeschiedenen Shkelqim Vladi in die Partie gekommene Mattia Bottani schlug in der eigenen Platzhälfte einen langen Ball. Aus dem Laufduell zwischen Mattia Zanotti und Poaty entsprang rund 20 Metern vom Tor entfernt ein Lob, der über Lausannes Keeper Karlo Letica hinweg zum 1:0 ins Tor segelte.

Lausanne wurde erst gefährlicher, nachdem Ignacio Aliseda in der 77. Minute mit einem Kopfball auf 2:0 erhöht hatte. Zuerst setzte Alban Ajdani einen artistischen Kopfball an den Pfosten, dann gelang Fousseni Diabaté in der 92. Minute der Anschlusstreffer.

Mit dem Auswärtssieg übernahm Lugano, das ohne die verletzten Offensivkräfte Renato Steffen, Kacper Przybylko und Hicham Mahou auskommen musste, nach zwei durchwachsenen Heimauftritten gegen Luzern (2:3) und St. Gallen (1:1) auf Kosten von Servette wieder die Tabellenführung. Lausanne steht nach sechs Spielen weiter bei mageren vier Punkten.

Telegramm und Rangliste:

Lausanne-Sport – Lugano 1:2 (0:1)

3482 Zuschauer. – SR Von Mandach. – Tore: 39. Poaty (Eigentor) 0:1. 77. Aliseda (Cimignani) 0:2. 92. Diabaté (Sanches) 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Abdallah (81. Giger), Sow, Dussenne, Poaty (81. Polster); Okou (81. De la Fuente), Roche, Koindredi (55. Diogo Carraco), Diabaté; Sanches, Sène (73. Ajdini).

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Valenzuela (46. Mai); Mahmoud, Doumbia (79. Grgic); Dos Santos (67. Cimignani), Bislimi, Aliseda (79. Macek); Vladi (7. Bottani).

Bemerkungen: Verwarnungen: 43. Okou, 45. Dussenne, 45. Zanotti, 48. Doumbia, 56. Mai, 65. Hajdari.

Rangliste: 1. Lugano 6/13 (12:8). 2. Servette 6/12 (10:13). 3. Zürich 5/11 (11:5). 4. Luzern 6/11 (11:7). 5. St. Gallen 5/10 (10:5). 6. Basel 6/10 (15:6). 7. Sion 6/10 (10:6). 8. Yverdon 6/5 (6:10). 9. Grasshoppers 6/4 (7:11). 10. Lausanne-Sport 6/4 (8:15). 11. Winterthur 6/4 (3:10). 12. Young Boys 6/3 (7:14).

