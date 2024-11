Luganos Trainer Mattia Croci-Torti freut sich über einen weiteren Sieg seines Teams Keystone

Der FC Lugano bezwingt Yverdon vor heimischem Publikum 2:0 und hat nun gleich viele Punkte wie Leader Zürich. Der Sieg ist mehr als verdient.

SDA

Lugano wurde seiner Favoritenrolle souverän gerecht, hatte den Gegner im Griff. Beim 1:0 von Renato Steffen (36.) war allerdings auch Glück dabei. Zunächst rutschte Yverdons Mauro Rodrigues in der eigenen Platzhälfte aus, was den Bianconeri den Ballbesitz ermöglichte. Dann lenkte Mohamed Tijani den Schuss von Steffen so ab, dass Goalie Paul Bernardoni den Ball zwischen den Beinen passieren lassen musste. Das 2:0 von Ignacio Aliseda (72.) war dann herrlich herausgespielt. Wie Steffen traf auch der Argentinier zum vierten Mal in der laufenden Meisterschaft.

Yverdon hatte Lugano wenig entgegenzusetzen, verzeichnete bloss einen Schuss aufs Tor der Gastgeber. So waren die Waadtländer, die unter der Woche zu Hause gegen Lausanne-Sport 0:3 verloren hatten, mit dem Resultat noch gut bedient. Das erste Saisonduell der beiden Mannschaften hatte ebenfalls 2:0 geendet, damals zu Gunsten von Yverdon.

Telegramm:

Lugano – Yverdon 2:0 (1:0)

2961 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 36. Steffen (Vladi) 1:0. 72. Aliseda (Zanotti) 2:0.

Lugano: Saipi; Papadopoulos, Mai, El Wafi, Martim Marques (75. Valenzuela); Grgic (64. Doumbia), Mahmoud; Mahou (64. Zanotti), Steffen, Aliseda (81. Przybylko); Vladi (75. Bottani).

Yverdon: Bernardoni; Sauthier (85. Kacuri), Gunnarsson (75. Hautier), Christian Marques, Tijani (75. Alves), Le Pogam; Aké, Gnakpa, Céspedes (85. Sylla), Mauro Rodrigues (64. Ntelo); Komano.

Bemerkungen: Verwarnungen: 31. Tijani, 53. Mahou, 74. Sauthier.

sda