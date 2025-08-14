  1. Privatkunden
Conference League Lugano schiesst auswärts vier Tore und scheidet aus

SDA

14.8.2025 - 22:03

Ezgjan Alioski (rechts) und Anto Grgic (Nr. 8) trafen für Lugano in Celje ins Schwarze
Ezgjan Alioski (rechts) und Anto Grgic (Nr. 8) trafen für Lugano in Celje ins Schwarze
Keystone

Es bleibt dabei: Niemand kommt im Europacup nach einem 0:5 noch weiter. Lugano gewinnt in Celje zwar 4:2, scheidet mit dem Gesamtskore von 4:7 aber deutlich aus.

Keystone-SDA

14.08.2025, 22:03

14.08.2025, 22:27

Nach der starken Auswärts-Leistung in Slowenien schmerzt das 0:5 im Hinspiel vor einer Woche (in Thun) noch einmal. Die Luganesi setzten sich in Celje verdientermassen durch. Lugano ging durch Anto Grgic, der vom Punkt aus traf, früh in Führung. In den letzten 20 Minuten realisierten Antonios Papadopoulos (70.), Renato Steffen (81.) und Ezgjan Alioski (83./Elfmeter) die Wende vom 1:2 zum 4:2.

Immerhin holten die Luganesi mit dem Auswärtssieg noch Punkte für die Schweiz für die UEFA-Wertung. Und das Team von Trainer Mattia Croci-Torti hofft, dass das 0:5-Heimdebakel vor einer Woche alle wachgerüttelt hat. Zuletzt gewann Lugano gegen Basel mit 3:1 und feierte in Celje den zweiten Sieg in Folge.

Das Europacup-Abenteuer für Lugano ist für diese Saison beendet. Weiter geht es für die Tessiner am Sonntagnachmittag im Cup gegen Cham und anschliessend in der Meisterschaft gegen Lausanne (h) und die Young Boys (h).

Telegramm:

Celje – Lugano 2:4 (1:1)

4262 Zuschauer. – SR Martinez (ESP). – Tore: 13. Grigic 0:1 (Foulpenalty). 22 Kovacevic 1:1. 67. Kvesic 2:1. 70. Papadopoulos 2:2. 81. Steffen 2:3. 85. Alioski 2:4 (Foulpenalty).

Lugano: Saipi; Kelvin (46. Brault-Guillard), Papadopoulos, El Wafi, Alioski; Steffen, Grgic, Mahmoud (65. Mahou), Pihlström (65. Bislimi); Duville-Parsemain (55. Dos Santos), Koutsias (78. Behrens).

Bemerkungen. Gelbe Karten: 58. Steffen, 59. Karnicnik (Celje), 62. Grigic, 74. Bislimi.

