Super League Lugano siegt weiter, GC holt Punkt in Lausanne

SDA

24.1.2026 - 20:05

Luganos Mattia Zanotti jubelt nach seinem 3:0, das die Partie gegen Winterthur noch vor der Pause vorentscheidet
Luganos Mattia Zanotti jubelt nach seinem 3:0, das die Partie gegen Winterthur noch vor der Pause vorentscheidet
Keystone

Lugano knüpft in der 21. Runde der Super League mit einem 4:1 gegen Winterthur an seine starken Auftritte der letzten Wochen an. Die Grasshoppers holen bei Lausanne-Sport einen Punkt (1:1).

Keystone-SDA

24.01.2026, 20:05

24.01.2026, 21:42

Anto Grgic, Kevin Behrens und Mattia Zanotti sorgten bei Luganos ungefährdetem Heimsieg gegen das Schlusslicht mit ihren Toren bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Zumindest vorübergehend kletterten die zum fünften Mal in Folge siegreichen Tessiner damit auf den 2. Platz, vier Punkte hinter Leader Thun. Der FC St. Gallen, der am Sonntag Servette empfängt, hat jedoch zwei Spiele weniger absolviert und liegt nur zwei Zähler hinter Lugano.

Winterthurs Rückstand auf die Grasshoppers am Tabellenende vergrösserte sich auf acht Punkte. Die Hoppers erkämpften sich mit einem 1:1 bei Lausanne-Sport den ersten Zähler in diesem Jahr. Jonathan Asp Jensen gelang in der 76. Minute der Ausgleich für die bis zum 0:1 in der 51. Minute auf Konter lauernden Zürcher.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Lausanne-Sport – Grasshoppers 1:1 (0:0). Lugano – Winterthur 4:1 (3:0). – Weiteres Spiel vom Samstag: Sion – Luzern 20.30. – Sonntag: Thun – Young Boys 14.00. St. Gallen – Servette 16.30. Zürich – Basel 16.30.

Rangliste: 1. Thun 20/43 (42:24). 2. Lugano 21/39 (37:26). 3. St. Gallen 19/37 (38:22). 4. Basel 20/33 (29:21). 5. Sion 20/31 (30:24). 6. Young Boys 20/29 (39:41). 7. Lausanne-Sport 21/28 (32:29). 8. Zürich 20/25 (29:36). 9. Luzern 20/21 (37:40). 10. Servette 20/21 (31:38). 11. Grasshoppers 21/18 (28:39). 12. Winterthur 20/10 (24:56).

