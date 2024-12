Mahmoud jubelt mit Renato Steffen über Luganos 1:1 Keystone

Lugano steht in den Achtelfinals der Conference League. Die Tessiner kommen in ihrem letzten Spiel der Ligaphase in Thun gegen Pafos aus Zypern zu einem 2:2 nach einem späten Gegentor.

Keystone-SDA, sda SDA

Lugano ist es auf europäischem Parkett offensichtlich wohl. Denn die Tessiner kamen am Donnerstag zum Abschluss der Ligaphase der Conference League zu einem Unentschieden, das sie überwintern lässt.

So souverän diese Bilanz ist, so unsouverän startete das Team von Mattia Croci-Torti in die Partie gegen Pafos. Nach vier Minuten prallte ein Schuss von Pepe vom Pfosten an den Rücken von Lugano-Goalie Amir Saipi und rollte von da ins Tor.

Doch die Luganesi fanden bei garstigem Wetter im Thuner Exil vor 1795 Fans schnell eine Antwort. Mahmoud Belhadj verwertete nur drei Minuten später eine Vorlage von Mattia Zanotti zum Ausgleich. In der Folge besass Pafos doch einige gute Möglichkeiten und tauchte wiederholt gefährlich im Strafraum des Super-League-Leaders auf. Und als João Correia im Strafraum fiel, beanspruchte Lugano das Glück, dass Schiedsrichter Nenad Minakovic nicht auf Penalty entschied.

Stattdessen jubelte nach einer guten halben Stunde aber erneut das Team aus dem Sottoceneri. Mattia Bottani traf nach einem Fehler der Gäste ins verwaiste Tor. In der Schlussphase eröffneten sich den Tessinern doch einige Chancen, das Skore zu erhöhen.

Doch weder Renato Steffen noch Bottani gelang es, die Tessiner Nerven mit einem weiteren Tor zu beruhigen. Was David Goldar tief in der Nachspielzeit dazu nutzen sollte, für Pafos auszugleichen. Es ist ein Makel, der nicht weiter ins Gewicht fallen sollte. Lugano schafft den Einzug in die Achtelfinals des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs, die im März 2025 ausgetragen werden, und umgeht damit den Umweg über die Sechzehntelfinals.

Telegramm

Lugano – Pafos 2:2 (2:1)

1795 Zuschauer. – SR Minakovic (SRB). – Tore: 4. Saipi (Eigentor) 0:1. 7. Mahmoud 1:1. 33. Bottani 2:1. 95. Goldar 2:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Valenzuela (91. Martim Marques); Grgic, Mahmoud (91. Daniel Dos Santos); Steffen (91. El Wafi), Bislimi, Mahou (59. Doumbia); Bottani (73. Przybylko).

Pafos: Michael; Correia, Luckassen, Goldar, Pontelo (67. Pileas); Pepe (79. Jaja); Tankovic, Dragomir, Sunjic (67. Quina), Bruno (79. Léo Natel); Silva (67. Jairo).

Bemerkungen: Lugano ohne Aliseda (verletzt). Verwarnungen: 26. Tankovic. 29. Correia. 45. Bottani, 70. Bislimi, 74. Luckassen, 91. Mahmoud, 94. Grgic.