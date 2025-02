Luganos Spieler bejubeln wie schon in Winterthur in der Nachspielzeit den Siegtreffer Keystone

Lugano beweist erneut eine Meisterqualität: Der Leader gewinnt zum zweiten Mal in Folge in der Nachspielzeit. Er schlägt Sion zuhause dank eines Penaltys in der Nachspielzeit und eines Eigentors 3:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Ausgerechnet Kreshnik Hajrizi, der aus Polen in die Schweiz zurückgekehrte ehemalige Luganese, der beim FC Sion sein Debüt gab, lancierte in der 82. Minute mit einem Eigentor die verrückte Schlussphase der Partie. Bevor Anto Grgic in der 94. Minute einen Handspenalty zum 3:2 verwertete, lenkte Hajrizi eine scharfe Hereingabe von Mattia Zanotti zum 2:1 ins Tor.

Der als Ersatz für den nach Deutschland gezogenen Joël Schmied verpflichtete ehemalige Super-League-Spieler von Lugano und Sittener Junior bestritt seinen ersten Einsatz für das Fanionteam der Walliser. Gleichbedeutend mit der Niederlage war das Malheur des 25-jährigen Innenverteidigers glücklicherweise nicht, denn der eingewechselte Sion-Joker Dejan Sorgic glich in der 88. Minute noch einmal aus. Erst das unglückliche Handspiel von Mohcine Bouriga brachte schliesslich die Entscheidung.

Lugano, das in der ersten Halbzeit durch Anton Mirantschuk in Rückstand geraten und durch Shkelqim Vladi zum Ausgleich gekommen war und sich in Abwesenheit von MVP Renato Steffen erneut schadlos hielt, holte sich damit wie schon beim 3:2 in Winterthur vor einer Woche in der Nachspielzeit den Sieg. Die Tessiner werden die Tabelle nach dem Wochenende als erste Mannschaft in dieser Saison eine fünfte Runde am Stück anführen. Der erste Verfolger Basel kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Zürich wieder auf einen Punkt aufschliessen.

Telegramm:

Lugano – Sion 3:2 (1:1)

3287 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 15. Mirantschuk 0:1. 25. Vladi 1:1. 82. Hajrizi (Eigentor) 2:1. 88. Sorgic (Lavanchy) 2:2. 94. Grgic (Penalty) 3:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Hajdari, Valenzuela; Bislimi (74. Aliseda), Doumbia (74. Mahmoud); Cimignani (58. Grgic), Daniel Dos Santos (58. Mahou), Bottani; Vladi (81. Koutsias).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Barba, Hefti (88. Bouriga); Kabacalman; Berdayes, Mirantschuk (80. Kololli), Kronig; Bouchlarhem (88. Marquinhos Cipriano), Chouaref (80. Sorgic).

Bemerkungen: Verwarnungen: 36. Bislimi, 42. Bouchlarhem, 69. Zanotti, 72. Chouaref.