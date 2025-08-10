  1. Privatkunden
Super League Luganos Coup gegen den Meister, YB mit nur einem Punkt

SDA

10.8.2025 - 18:36

Lugano mit Martim Marques überraschte den FC Basel
Lugano mit Martim Marques überraschte den FC Basel
Keystone

Der FC Basel kassiert in der 3. Runde eine überraschende Niederlage in Lugano. YB, Servette und GC müssen sich mit je einem Punkt zufrieden geben.

Keystone-SDA

10.08.2025, 18:36

10.08.2025, 18:43

Der FC Lugano beendet gegen den Meister seine Serie von wettbewerbs- und saisonübergreifend neun Spielen ohne Sieg. Die Tessiner profitierten beim 3:1-Heimerfolg von der Passivität des FC Basel, der vor allem in der ersten Halbzeit schwach spielte und die ersten beiden Gegentreffer von Anto Grgic und Antonios Papadopoulos kassierte. Nach der Pause verkürzte der eingewechselte Albian Ajeti sehenswert, bevor Georgios Koutsias tief in der Nachspielzeit das 3:1 der Luganesi erzielte.

Das wie Lugano miserabel in die Saison gestartete Servette kam beim Duell der Punktelosen gegen GC zu einem ersten Zähler. Lamine Fomba glich für die Genfer eine gute Viertelstunde vor Schluss zum 1:1 aus, nachdem Saulo Decarli die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hatte. Einen ersten Sieg feierte der von Mitchell van der Gaag trainierte FC Zürich, der in Lausanne dank Toren von Bledian Krasniqi und Neuzugang Jorge Segura 2:1 gewann.

Die Young Boys kamen gegen den mit zwei Siegen in die Saison gestarteten FC Sion daheim nur zu einem torlosen Remis. Erst in der Schlussphase, als die Gäste wegen eines Platzverweises gegen Jan Kronig nur noch zu zehnt spielten, kamen die Berner dem Siegtreffer richtig nahe. Anthony Racioppi, der frühere YB-Keeper, rettete den Sittenern mit seinen Paraden den einen Punkt und den 3. Tabellenplatz.

Nur die weiterhin makellosen FC St. Gallen und FC Thun stehen in der Rangliste vor Sion. Die Ostschweizer feierten am Samstag ihren dritten Sieg mit dem 5:0 gegen Winterthur, während Thun dank dem 2:1 in Luzern als erster Super-League-Aufsteiger mit drei Siegen in eine Saison gestartet ist.

Resultate und Tabelle:

Samstag: St. Gallen – Winterthur 5:0 (3:0). Luzern – Thun 1:2 (1:1). – Sonntag: Young Boys – Sion 0:0. Servette – Grasshoppers 1:1 (0:1). Lausanne-Sport – Zürich 1:2 (1:1). Lugano – Basel 3:1 (2:0).

1. St. Gallen 3/9 (11:2). 2. Thun 3/9 (6:3). 3. Sion 3/7 (7:2). 4. Basel 4/6 (8:7). 5. Young Boys 4/5 (5:6). 6. Luzern 3/4 (5:5). 6. Zürich 3/4 (5:5). 8. Lausanne-Sport 3/3 (5:6). 9. Lugano 3/3 (4:7). 10. Grasshoppers 3/1 (4:6). 11. Servette 3/1 (3:8). 12. Winterthur 3/1 (3:9).

