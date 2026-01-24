  1. Privatkunden
Sion – Luzern 1:1 Luzern belohnt sich mit Punkt in Sitten

SDA

24.1.2026 - 22:36

Luzerns Torschütze Adrian Grbic (rechts) hält gegen Kreshnik Hajrizi dagegen
Luzerns Torschütze Adrian Grbic (rechts) hält gegen Kreshnik Hajrizi dagegen
Keystone

Das Samstagabendspiel der 21. Super-League-Runde bringt keinen Sieger. Sion und Luzern trennen sich im Wallis 1:1.

Keystone-SDA

24.01.2026, 22:36

24.01.2026, 23:16

Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit. Adrian Grbic brachte die Gäste in der 19. Minute schmeichelhaft in Führung, der Ex-Luzerner Donat Rrudhani glich eine Viertelstunde später für Sion aus.

Für Luzern, das seit dem 6:0-Schützenfest gegen die Grasshoppers am 2. November nur ein Ligaspiel gewonnen hat und in Sitten überwiegend Defensivarbeit leistete, war es ein gewonnener Punkt – ein Punkt allerdings, der im Kampf um den Anschluss an die Top 6 nur bedingt weiterhilft. Und ein Punkt, dem ein weiteres Mal eine verspielte Führung zugrunde lag. Nicht weniger als 19 Punkte haben die Zentralschweizer in dieser Saison nach Vorsprüngen noch aus der Hand gegeben. «Es war eine reife Leistung. Darauf können wir aufbauen», befand Luzerns Torschütze Grbic im Blue-Interview.

Luzerns Trainer Mario Frick hatte seine Startelf im Wallis nach dem 2:5 gegen Lugano ordentlich durchgemischt. Unter anderem tauschte er drei Verteidiger in seiner Viererkette aus; einzig Bung Meng Freimann, der gegen Lugano das 2:5 erzielt hatte, verblieb in der Startformation. Im Mittelfeld rückte unter anderem Levin Winkler in die Startelf, im Sturm musste Lars Villiger den Platz neben Julian von Moos Grbic überlassen.

Die Massnahmen verfehlten ihre Wirkung insofern nicht, als dass einige der Nachrücker entscheidende Akzente setzten und die Defensive wieder gefestigter agierte. Grbic brachte die Luzerner in Führung, Winkler war es, der beim besagten Angriff über die rechte Seite Grbics Assistent Von Moos bediente.

Allzu lange hatte Luzerns Führung indes nicht Bestand, weil ausgerechnet Rrudhani mit einem frechen Schuss aus spitzem Winkel ausglich. Ein ähnlicher Treffer von Matteo Di Giusto zum vermeintlichen Luzerner 2:1 wurde in der 74. Minute wegen eines vorangegangenen Fouls von Grbic zurückgenommen. Grbic sah dafür die Gelbe Karte, die ihm eine Sperre für das nächste Spiel gegen St. Gallen einbrachte.

Telegramm:

Sion – Luzern 1:1 (1:1)

6500 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 19. Grbic (Von Moos) 0:1. 35. Rrudhani (Baltazar Costa) 1:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Rrudhani (72. Berdayes), Kabacalman, Baltazar Costa; Chouaref (84. Lukembila), Kololli (64. Chipperfield); Nivokazi (72. Boteli).

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Freimann, Ciganiks; Winkler, Abe, Owusu; Di Giusto; Von Moos (82. Villiger), Grbic.

Bemerkungen: Verwarnungen: 51. Abe, 77. Grbic (im nächsten Spiel gesperrt), 86. Dorn, 89. Villiger, 90. Baltazar Costa.

