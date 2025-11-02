Die Luzerner haben beim 6:0 gegen GC gut lachen Keystone

Der FC Luzern holt seinen ersten Heimsieg seit sieben Monaten. Die Innerschweizer gewinnen gegen die Grasshoppers gleich mit 6:0.

Keystone-SDA SDA

Im April gewannen die Luzerner zuletzt vor heimischem Publikum. Seither gab es in acht Spielen jeweils vier Unentschieden und Niederlagen. Dass die Negativserie gegen die Grasshoppers nun ein Ende fand, überraschte nicht, denn gegen die Zürcher weist der FCL eine vorzügliche Heimbilanz auf und baute seine Serie der Ungeschlagenheit auf mittlerweile 18 Spiele aus.

Das Skore eröffnete Matteo Di Giusto, der in der 18. Minute einen von Oscar Kabwit herausgeholten Penalty verwandelte. Auch die weiteren Tore in der ersten Halbzeit fielen nach Standardsituationen: Adrian Bajrami erzielte nach einem Eckball per Kopf das 2:0. Es war das erste Super-League-Tor für den Verteidiger, der im Oktober für die Schweizer Nationalmannschaft debütierte. Kurz vor der Pause erhöhte Julian von Moos per Freistoss auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit setzte das Heimteam zur Gala an. Di Giusto traf per Seitfallzieher, Adrian Grbic und Kevin Spadanuda sorgten für die weiteren Treffer. Damit meldeten sich die Luzerner nach einem sieglosen Oktober mit einem klaren Erfolg zurück.

Die Grasshoppers konnten dagegen nicht an ihre Leistung unter der Woche anknüpfen, als sie sich mit einem 3:3-Unentschieden gegen die Young Boys behauptet hatten. Stattdessen fühlten sich die Zürcher an das vergangene Wochenende erinnert, als sie in St. Gallen 0:5 untergegangen waren.

Telegramm

Luzern – Grasshoppers 6:0 (3:0)

12'272 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 18. Di Giusto (Penalty) 1:0. 27. Bajrami (Di Giusto) 2:0. 40. von Moos 3:0. 66. Di Giusto 4:0. 71. Grbic (Owusu) 5:0. 73. Spadanuda (Lucas Ferreira) 6:0.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Freimann (62. Ciganiks); Abe; Owusu (77. Xhemalija), Lucas Ferreira, Di Giusto (77. Karweina); Kabwit (62. Spadanuda), von Moos (53. Grbic).

Grasshoppers: Hammel; Hassane, Abels, Paloschi (54. Decarli); Marques (67. Diarrassouba), Zvonarek, Mantini (84. Giandomenico), Stroscio; Clemente (67. Muci), Plange (67. Krasniqi), Jensen.

Verwarnungen: 15. Marques, 17. Paloschi, 30. Bajrami, 39. Mantini, 80. Hassane, 90. Karweina.