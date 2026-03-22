Matteo Di Giusto kam gegen Lausanne-Sport zu seinen Skorerpunkten 23 und 24 Keystone

Der FC Luzern feiert einen überzeugenden Heimsieg. Auch dank zwei weiteren Skorerpunkten von Matteo Di Giusto gewinnen die Innerschweizer gegen Lausanne-Sport mit 4:0.

Keystone-SDA SDA

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison zeigte der FC Luzern, was er kann, wenn es ihm läuft. Umso bitterer ist für die Innerschweizer, dass sie wie vor zwei Jahren den Sprung in die Championship Group verpasst haben. Zwei Runden vor Ende der Qualifikation können sie nicht mehr in die Top 6 vorstossen.

Mit Matteo Di Giusto haben die Luzerner den besten Skorer der laufenden Saison in ihren Reihen. Der frühere Winterthurer leistete gegen Lausanne-Sport in der 4. Minute die Vorarbeit zum 1:0 von Pius Dorn und erzielte Mitte der ersten Halbzeit das zweite Tor des Spiels. Di Giusto steht nach 31 Runden bei je zwölf Toren und Assists. Der andere zweifache Skorer der Luzerner war Pius Dorn. Der deutsche Captain traf in der 51. Minute auch noch zum 3:0. Di Giusto war mit dem starken vorletzten Pass am Treffer beteiligt. Den Schlusspunkt setzte der junge Stürmer Andrej Vasovic.

Von Lausanne-Sport, das vor dieser Runde gleich viele Punkte wie der FCL hatte, kam wenig. Die beste Torchance erspielte sich der junge Omar Janneh nach einer knappen Stunde mit einem Dribbling, gefolgt von einem Schuss von der Strafraumgrenze, der knapp am Tor vorbeiflog.

Für beide Mannschaften beginnt nach der Länderspiel-Pause die schwierige Zeit, in der sie nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren haben. Die Gefahr, noch auf einen der zwei letzten Plätze abzurutschen, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nur theoretischer Natur.

Telegramm:

Luzern – Lausanne-Sport 4:0 (2:0)

10'555 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 4. Dorn (Di Giusto) 1:0. 23. Di Giusto (Kabwit) 2:0. 51. Dorn (Lucas Ferreira) 3:0. 76. Vasovic (Villiger) 4:0.

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes (90. Ciganiks); Owusu (90. Ottiger), Abe; Lucas Ferreira (82. Winkler), Kabwit (61. Villiger), Di Giusto; Vasovic (91. Meyer).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Lippo (63. Fofana), Mouanga (77. Ngonzo), Poaty; Sigua, Custodio, Beloko (63. Diakite); Mollet (46. Lekoueiry); Janneh, Traore (63. Bair).

Bemerkungen: Verwarnungen: 80. Custodio.