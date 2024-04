Alexandre Lacazette traf für Lyon zweimal Keystone

Lyon greift in Frankreich nach seinem achten Cupsieg.

SDA

Die in der Ligue 1 nur im 10. Rang klassierten Lyonnais setzten sich im Halbfinal auch dank zwei Toren von Alexandre Lacazette gegen den Zweitligisten Valenciennes mit 3:0 durch.

Im Final am 25. Mai in Lille wartet entweder Paris Saint-Germain oder Rennes, die am Mittwoch aufeinander treffen.

sda