  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Winterthur – Zürich 1:3 Malenovic und Canepa sehen FCZ-Sieg aus der Nähe

SDA

30.8.2025 - 20:14

Zürichs Matthias Phaëton avanciert nach seine Einwechslung zum Matchwinner
Zürichs Matthias Phaëton avanciert nach seine Einwechslung zum Matchwinner
Keystone

Der FC Zürich macht das 0:4 gegen Thun von letzter Woche fürs Erste vergessen. Er gewinnt das Zürcher Kantonsderby in Winterthur 3:1. Milos Malenovic und Ancillo Canepa sorgen für Stirnrunzeln.

Keystone-SDA

30.08.2025, 20:14

30.08.2025, 20:17

Lange musste sich der FCZ in der ausverkauften Winterthurer Schützenwiese gedulden. Lange liessen die defensiv stehenden Gastgeber hinten bis auf eine Flut an Cornern wenig zu. In den letzten 20 Minuten fielen dann gleich vier Tore, drei davon erzielten die Stadtzürcher.

Matchwinner war Joker Matthias Phaëton, der das 1:0 und das 3:1 erzielte. In der 72. Minute war der nach einer Stunde ins Spiel gekommene 25-jährige Offensivspieler aus Guadeloupe nach einer Flanke von Umeh Emmanuel mit einem Volley aus nicht allzu günstigem Winkel zur Stelle, in der 95. Minute setzte er mit der Vollendung eines Konters den Schlusspunkt.

Den dritten Treffer des FCZ erzielte im Nachsetzen Steven Zuber, der wiederum als Sturmspitze auflief. Das Heimteam kam in der Folge durch Christian Gomis nur noch zum zwischenzeitlichen Anschlusstor.

Winterthur wartet damit auch nach fünf Runden auf den ersten Sieg. Und FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic können für den Moment aufatmen. Das mit seinem unzimperlichen Führungsstil aneckende Duo sorgte in Winterthur zunächst für Stirnrunzeln; nach dem durchwachsenen Saisonstart mit vier Punkten aus vier Spielen markierten die beiden wieder auf der Spielerbank ihre Präsenz.

Ob dieses ungewöhnliche Vorgehen dem neuen Trainer Mitchell van der Gaag und der Mannschaft hilft und nicht eher für neue Unruhe sorgt? Zumindest an diesem Samstag resultierte ein Sieg.

Telegramm:

Winterthur – Zürich 1:3 (0:0)

8700 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 72. Phaëton (Emmanuel) 0:1. 80. Zuber 0:2. 89. Gomis (Schneider) 1:2. 95. Phaëton 1:3.

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Citherlet (82. Hunziker), Diaby (65. Ulrich); Golliard (75. Chiappetta), Cueni (75. Buess), Zuffi, Beyer (65. Maluvunu); Gomis, Schneider.

Zürich: Brecher; Comenencia, Gomez, Segura, Rodic (60. Ligue); Palacio; Tramoni (60. Phaëton), Krasniqi (71. Reverson), Tsawa (94. Sauter), Emmanuel (93. Kamberi); Zuber.

Bemerkungen: Verwarnungen: 30. Gomez, 56. Tramoni, 65. Cueni, 85. Schneider, 89. Gomis, 89. Phaëton, 92. Palacio.

Meistgelesen

Überragender Schlegel führt – jetzt soll ihn ein Berner stoppen
Gewinn von russischem Ölriesen Rosneft bricht drastisch ein +++ Ukrainischer Ex-Parlamentschef erschossen
Marie Caroline von Liechtenstein feiert glanzvolle Hochzeit

Videos aus dem Ressort

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Super League | 5. Runde | Saison 25/26

30.08.2025

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

30.08.2025

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

30.08.2025

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europacup. Basel beginnt in Freiburg, YB zum Schluss in Stuttgart

EuropacupBasel beginnt in Freiburg, YB zum Schluss in Stuttgart

Transfer-Ticker. Bayern München holt Chelsea-Stürmer ++ Hochkarätiger Teamkollege für Jashari

Transfer-TickerBayern München holt Chelsea-Stürmer ++ Hochkarätiger Teamkollege für Jashari

Wegweisend für die Zukunft. Darum drückt die ganze Liga Basel, YB und Lausanne die Daumen

Wegweisend für die ZukunftDarum drückt die ganze Liga Basel, YB und Lausanne die Daumen