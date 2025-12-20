  1. Privatkunden
Super League Malenovic und FCZ trennen sich endgültig

SDA

20.12.2025 - 21:56

Milos Malenovic arbeitet nicht weiter für den FC Zürich
Milos Malenovic arbeitet nicht weiter für den FC Zürich
Keystone

Milos Malenovic und der FC Zürich gehen endgültig getrennte Wege. Wie der FC Zürich am Samstagabend mitteilt, sind die Gespräche mit Malenovic über ein externes Mandatsverhältnis beendet.

Keystone-SDA

20.12.2025, 21:56

20.12.2025, 22:17

Der ehemalige Sportchef Milos Malenovic ist damit per sofort von all seinen Aufgaben entbunden. Bereits am Freitag hatte der FCZ mitgeteilt, dass Malenovic als Sportchef abgesetzt wurde.

Der Klub bot ihm an, die Zusammenarbeit im Mandatsverhältnis fortzusetzen. Malenovic hätte den FCZ in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützt.

