Milos Malenovic arbeitet nicht weiter für den FC Zürich Keystone

Milos Malenovic und der FC Zürich gehen endgültig getrennte Wege. Wie der FC Zürich am Samstagabend mitteilt, sind die Gespräche mit Malenovic über ein externes Mandatsverhältnis beendet.

Keystone-SDA SDA

Der ehemalige Sportchef Milos Malenovic ist damit per sofort von all seinen Aufgaben entbunden. Bereits am Freitag hatte der FCZ mitgeteilt, dass Malenovic als Sportchef abgesetzt wurde.

Der Klub bot ihm an, die Zusammenarbeit im Mandatsverhältnis fortzusetzen. Malenovic hätte den FCZ in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützt.