Erling Haaland erzielt gegen Liverpool drei Tore Keystone

Manchester City besiegt Liverpool im Viertelfinal des FA Cup mit 4:0 und zieht in die nächste Runde ein.

Keystone-SDA SDA

Drei der vier Tore, zwei vor der Pause, erzielte Erling Haaland. Das 3:0 schoss Antoine Semenyo. Das Schussresultat stand bereits nach 57 Minuten fest, weil Liverpools Mohamed Salah noch einen Penalty (64.) verschoss.

Der amtierende Meister, der in der Premier League aktuell 21 Punkte hinter dem führenden Arsenal liegt, konnte somit kein Selbstvertrauen für das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League am kommenden Mittwoch tanken. Dann trifft Liverpool auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain.