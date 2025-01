Bis 2034: Erling Haaland verlängert seinen Vertrag mit Manchester City vorzeitig und langfristig Keystone

Erling Haaland und Manchester City gehen auch künftig gemeinsam auf Titeljagd. Der norwegische Stürmer und der englische Meister verlängern den Vertrag bis 2034.

Keystone-SDA, sda SDA

Die aussergewöhnlich lange Vertragsverlängerung teilte der Klub von Trainer Pep Guardiola am Freitag mit, ohne Angaben über das Gehalt des Stürmers oder eine allfällige Ausstiegsklausel zu machen. Der bisherige Vertrag war bis Juni 2027 datiert.

Die Vertragsverlängerung folgt in einer für beide Seiten schwierigen Phase. In der Liga sind die erfolgsverwöhnten Skyblues nach einer Niederlagenserie auf Platz 6 abgerutscht – und auch die Tormaschinerie bei Haaland ist nach gutem Start zuletzt etwas ins Stottern geraten. Erzielte der 24-Jährige in den ersten fünf Meisterschaftsspielen zehn Tore, kamen in den restlichen 16 Partien vergleichsweise bescheidene sechs Treffer hinzu.

Haaland ging den gleichen Weg wie Teamkollege Manuel Akanji und wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. In seither 126 Partien erzielte er 111 Tore, die unter anderem 2023 zum Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League führten.