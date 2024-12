Savinho und Erling Haaland (rechts) erzielen Citys Tore in Leicester Keystone

Manchester City stoppt seine Negativserie im letzten Spiel des Jahres. Englands Meister der letzten vier Saisons holt bei Leicester City (2:0) den ersten Auswärtssieg seit Oktober.

Keystone-SDA, sda SDA

Nach der verspielten Führung gegen Everton (1:1) am Stephanstag und nur einem Sieg aus 13 Pflichtspielen klappte es am Sonntag gegen den Tabellen-18. Leicester City endlich wieder.

Savinho brachte die Gäste in der 21. Minute mit seinem ersten Treffer für die Citizens in Führung, Erling Haaland köpfelte eine Viertelstunde vor Schluss nach vier Spielen ohne eigenen Torerfolg eine Flanke von Savinho zum 2:0 ein.

Im 500. Spiel unter Trainer Pep Guardiola glänzte Manchester City nicht, blieb aber ohne folgenschwere Patzer wie oft in den letzten Wochen.

Manuel Akanji stand auch drei Tage nach seiner Teilschuld am Gegentor gegen Everton in der Startelf und trug wesentlich dazu bei, dass sein Team in der 18. Runde der Premier League unversehrt blieb. Der Schweizer Verteidiger vereitelte nach einer Stunde auf der Linie eine von Leicesters besten Chancen zum Ausgleich durch James Justin.