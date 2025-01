Erling Haaland trifft wieder, und Manchester City gewinnt wieder Keystone

Manchester City gewinnt zum ersten Mal seit zehn Wochen in der Premier League ein zweites Spiel in Folge. Auf den Erfolg in Leicester lässt das Team von Guardiola ein 4:1 daheim gegen West Ham folgen.

Erling Haaland erzielte jeweils nach Vorlage des jungen Brasilianers Savinho zwei Tore, kurz vor der Pause das 2:0 und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel das 3:0. West Ham traf in der 71. Minute durch den zweiten Saisontreffer von Niclas Füllkrug zum 1:4. Manuel Akanji spielte in der Innenverteidigung von City durch.

In der Tabelle bleibt der englische Meister wegen seiner langen Schwächephase ausserhalb der Top 5, allerdings mit nur einem Punkt Rückstand auf Newcastle, das bei Tottenham (2:1) einen fünften Sieg in Folge feierte. Fabian Schär fehlte Newcastle wegen einer Gelbsperre.