Jack Grealish kam zuletzt nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus Keystone

Manchester City leiht den englischen Internationalen Jack Grealish für eine Saison an Ligakonkurrent Everton aus.

Keystone-SDA SDA

Manchester City leiht den englischen Internationalen Jack Grealish für eine Saison an Ligakonkurrent Everton aus. Der 29-jährige Offensivspieler, der vor vier Jahren für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu den «Citizens» wechselte, will seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen. Zuletzt kam er meist nur noch als Joker zum Einsatz.

Mit Manchester City wurde Grealish dreimal englischer Meister und gewann er 2023 die Champions League. In 157 Pflichtspielen für die «Skyblues» erzielte der Linksaussen 17 Tore und lieferte 23 Vorlagen.