England Manchester City leiht Grealish an Everton aus

SDA

12.8.2025 - 19:03

Jack Grealish kam zuletzt nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus
Jack Grealish kam zuletzt nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus
Keystone

Manchester City leiht den englischen Internationalen Jack Grealish für eine Saison an Ligakonkurrent Everton aus.

Keystone-SDA

12.08.2025, 19:03

12.08.2025, 19:39

Manchester City leiht den englischen Internationalen Jack Grealish für eine Saison an Ligakonkurrent Everton aus. Der 29-jährige Offensivspieler, der vor vier Jahren für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu den «Citizens» wechselte, will seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen. Zuletzt kam er meist nur noch als Joker zum Einsatz.

Mit Manchester City wurde Grealish dreimal englischer Meister und gewann er 2023 die Champions League. In 157 Pflichtspielen für die «Skyblues» erzielte der Linksaussen 17 Tore und lieferte 23 Vorlagen.

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

12.08.2025

12.08.2025

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

12.08.2025

12.08.2025

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.

12.08.2025

12.08.2025

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

