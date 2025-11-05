  1. Privatkunden
Champions League Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis

SDA

5.11.2025 - 23:12

Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery
Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery. Emre Can war mit Dortmund gegen Erling Haalands Manchester City chancenlos

Emre Can war mit Dortmund gegen Erling Haalands Manchester City chancenlos

Bild: Keystone

Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery. Brügges Carlos Forbs brachte Barcelona ins Schwitzen

Brügges Carlos Forbs brachte Barcelona ins Schwitzen

Bild: Keystone

Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery. Carlos Augusto sicherte Inter Mailand den vierten Sieg im vierten Spiel

Carlos Augusto sicherte Inter Mailand den vierten Sieg im vierten Spiel

Bild: Keystone

Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery. Lautaro Martinez war der andere Torschütze für Inter Mailand

Lautaro Martinez war der andere Torschütze für Inter Mailand

Bild: Keystone

Manchester City souverän gegen den BVB, Barcelona nur mit Remis - Gallery. Die grosse Freude der Spieler von Pafos über den Premierensieg in der Champions League

Die grosse Freude der Spieler von Pafos über den Premierensieg in der Champions League

Bild: Keystone

Manchester City kommt in der Champions League problemlos zum Heimsieg gegen Dortmund. Der FC Barcelona lässt beim 3:3 in Brügge Punkte liegen.

Keystone-SDA

05.11.2025, 23:12

05.11.2025, 23:20

Barcelona konnte in Brügge dreimal ausgleichen und verhinderte so die Niederlage. Ferran Torres traf zum 1:1 (8.), Lamine Yamal schoss das 2:2 (61.) und war am Ursprung des 3:3 (77.), das durch ein Eigentor fiel. Für die Belgier war der Portugiese Carlos Forbs die prägende Figur. Der bei Manchester City und Ajax Amsterdam ausgebildete 21-jährige Stürmer buchte zwei Tore und einen Assist.

Manchester City bekundete gegen Dortmund (4:1) im Duell zweier in dieser Europacup-Saison noch ungeschlagener Teams keine Mühe. Doppeltorschütze Phil Foden und Erling Haaland sorgten bis in die 57. Minute für den deutlichen und verdienten 3:0-Vorsprung. Der Norweger, der in der 29. Minute zum 2:0 traf, steht nun bei 54 Champions-League-Toren in 52 Spielen. Gregor Kobel im Tor der Deutschen war machtlos gegen Haaland, der freistehend im Strafraum zum Abschluss kam.

In der Tabelle stehen drei Mannschaften vor Manchester City: Bayern München, Arsenal und Inter Mailand. Das Trio ist noch ohne Punktverlust. Die Mailänder feierten ihren vierten Sieg mit einem 2:1-Heimsieg gegen Kairat Almaty. Der Brasilianer Carlos Augusto traf mit einem Weitschuss in der 67. Minute zur Entscheidung. Yann Sommer war beim Gegentor machtlos, sein Inter-Teamkollege Manuel Akanji kam erst in der Schlussphase ins Spiel.

Pafos' erster Sieg

Der Überraschungssieg der Runde gelang dem FC Pafos, der damit den steilen Aufstieg fortsetzte. Der 2014 gegründete zypriotische Verein hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen, die Champions League erreicht und nun dort den ersten Sieg verbucht. Die Mannschaft um den brasilianischen Abwehrchef David Luiz überraschte daheim Villarreal, derzeit Dritter der spanischen Meisterschaft. Der Niederländer Derrick Luckassen sorgte kurz nach Wiederanpfiff per Kopfball nach einem Corner für den 1:0-Siegtreffer.

Telegramme und Tabelle:

Karabach Agdam – Chelsea 2:2 (2:1)

SR Gishamer (AUT). – Tore: 16. Estevão 0:1. 29. Leandro Andrade 1:1. 39. Jankovic (Penalty) 2:1. 52. Garnacho 2:2.

Pafos – Villarreal 1:0 (0:0)

SR Jablonski (GER). – Tor: 46. Luckassen 1:0.

Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul 0:3 (0:0)

SR Bastien (FRA). – Tore: 59. Osimhen 0:1. 65. Osimhen (Penalty) 0:2. 78. Osimhen (Penalty) 0:3.

Benfica Lissabon – Leverkusen 0:1 (0:0)

SR Sozza (ITA). – Tor: 65. Schick 0:1.

FC Brügge – FC Barcelona 3:3 (2:1)

SR Taylor (ENG). – Tore: 6. Tresoldi 1:0. 8. Torres 1:1. 17. Forbs 2:1. 61. Yamal 2:2. 64. Forbs 3:2. 77. Tzolis (Eigentor) 3:3.

Inter Mailand – Kairat Almaty 2:1 (1:0)

SR Godinho (POR). – Tore: 45. Martinez 1:0. 55. Arad 1:1. 67. Carlos Augusto 2:1. – Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji (ab 81.).

Manchester City – Dortmund 4:1 (2:0)

SR Marciniak (POL). – Tore: 22. Foden 1:0. 29. Haaland 2:0. 57. Foden 3:0. 72. Anton 3:1. 91. Cherki 4:1. – Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Marseille – Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

SR Sanchez (ESP). – Tor: 89. Samardzic 0:1. – Bemerkungen: Marseille mit Garcia (bis 95.). 14. Marseilles Goalie Rulli hält Penalty von De Ketelaere.

Newcastle – Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

SR Kruzliak (SVK). – Tore: 11. Burn 1:0. 49. Joelinton 2:0. – Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz).

1. Bayern München 4/12 (14:3). 2. Arsenal 4/12 (11:0). 3. Inter Mailand 4/12 (11:1). 4. Manchester City 4/10 (10:3). 5. Paris Saint-Germain 4/9 (14:5). 6. Newcastle United 4/9 (10:2). 7. Real Madrid 4/9 (8:2). 8. Liverpool 4/9 (9:4). 9. Galatasaray Istanbul 4/9 (8:6). 10. Tottenham Hotspur 4/8 (7:2). 11. FC Barcelona 4/7 (12:7). 12. Chelsea 4/7 (9:6). 13. Sporting Lissabon 4/7 (8:5). 14. Borussia Dortmund 4/7 (13:11). 15. Karabach Agdam 4/7 (8:7). 16. Atalanta Bergamo 4/7 (3:5). 17. Atlético Madrid 4/6 (10:9). 18. PSV Eindhoven 4/5 (9:7). 19. Monaco 4/5 (4:6). 20. Pafos 4/5 (2:5). 21. Bayer Leverkusen 4/5 (6:10). 22. FC Brügge 4/4 (8:10). 23. Eintracht Frankfurt 4/4 (7:11). 24. Napoli 4/4 (4:9). 25. Marseille 4/3 (6:5). 26. Juventus Turin 4/3 (7:8). 27. Athletic Bilbao 4/3 (4:9). 28. Union Saint-Gilloise 4/3 (4:12). 29. Bodö/Glimt 4/2 (5:8). 30. Slavia Prag 4/2 (2:8). 31. Olympiakos Piräus 4/2 (2:9). 32. Villarreal 4/1 (2:6). 33. FC Kopenhagen 4/1 (4:12). 34. Kairat Almaty 4/1 (2:11). 35. Benfica Lissabon 4/0 (2:8). 36. Ajax Amsterdam 4/0 (1:14).

