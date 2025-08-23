  1. Privatkunden
Premier League Manchester City unterliegt Tottenham

SDA

23.8.2025 - 15:41

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, sieht, wie sein Team gegen Tottenham verliert
Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, sieht, wie sein Team gegen Tottenham verliert
Keystone

Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben.

Keystone-SDA

23.08.2025, 15:41

23.08.2025, 16:05

Brennan Johnson und João Palhinha erzielten die beiden Tore noch vor der Pause. Die Cityzens versuchten in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen von Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden und Rodri den Turnaround zu schaffen, blieben aber erfolglos.

Manuel Akanji stand beim Heimteam nicht im Aufgebot. Der Schweizer Verteidiger wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht.

