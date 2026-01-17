Pep Guardiola musste Michael Carrick zum Sieg gratulieren Keystone

Michael Carrick erlebt einen perfekten Start in seine zweite Periode als Interimscoach von Manchester United. Er führt die Red Devils zum 2:0-Heimsieg gegen Manchester City.

Der vom Afrika-Cup zurückgekehrte Kameruner Bryan Mbeumo und der Däne Patrick Dorgu gelangen nach der Pause die Treffer zum Sieg. Daneben vergaben die Gastgeber eine Reihe guter Torchancen, weil Gianluigi Donnarumma im Tor von City mehrfach brillant hielt.

Carrick beeindruckt weiter mit seiner guten Bilanz als Interimstrainer von Manchester United. Im November und Dezember 2021 hatte er nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer als Trainer ein erstes Mal ausgeholfen und nach drei Spielen sieben Punkte vorweisen können. Trotzdem musste er damals Ralf Rangnick nach kurzer Zeit Platz machen. Diesmal dürfte der 44-Jährige als Nachfolger von Ruben Amorim mindestens bis zum der Ende Saison im Amt bleiben.