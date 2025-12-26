Einziger Torschütze am Boxing Day in der Premier League: Manchester Uniteds Patrick Dorgu Keystone

Manchester United gewinnt zum Auftakt der 18. Runde der Premier League im einzigen Spiel des traditionellen Boxing Days 1:0 gegen Fabian Schärs Newcastle United.

Keystone-SDA SDA

Da am Wochenende eine Vollrunde ansteht, stand am üblicherweise sehr vollgepackten zweiten Weihnachtstag in der höchsten Liga nur ein Spiel im Programm. In diesem machte sich Manchester United ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.

Der Däne Patrick Dorgu erzielte den einigen Treffer zum 1:0 bereits in der 24. Minute. Ansonsten waren gute Torchancen rar. Newcastle war optisch das bessere Team, wurde aber kaum je wirklich gefährlich. Auch die Abwehr der «Magpies» um Fabian Schär liess nicht viel zu, der eine Gegentreffer war aber am Ende einer zu viel.

Manchester United verbesserte sich vor den restlichen Spielen der 18. Runde vorübergehend auf den 6. Platz, Newcastle steckt hingegen nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge im Mittelfeld fest.