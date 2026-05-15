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Deutschland Manuel Neuer hängt eine weitere Saison an

SDA

15.5.2026 - 17:36

Manuel Neuer hängt bei Bayern München eine weitere Saison an
Manuel Neuer hängt bei Bayern München eine weitere Saison an
Keystone

Manuel Neuer wird seine Karriere am Saisonende nicht beenden. Wie der Klub mitteilt, verlängert der 40-jährige Goalie seinen Vertrag bei Bayern München bis in den Sommer 2027.

Keystone-SDA

15.05.2026, 17:36

15.05.2026, 18:11

Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020). Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten.

Neuers grösster Erfolg mit dem Nationalteam war der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. In den vergangenen Wochen war immer wieder über ein Nationalmannschafts-Comeback für die anstehende WM in Kanada, Mexiko und den USA spekuliert worden. Neuer wiegelte aber bislang ab.

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