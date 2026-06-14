  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutschland Manuel Neuer mit WM-Goalierekord

SDA

14.6.2026 - 19:48

Gegen Curaçao früh zum 1:1 bezwungen, aber WM-Rekord für Goalies egalisiert: Deutschlands Manuel Neuer
Gegen Curaçao früh zum 1:1 bezwungen, aber WM-Rekord für Goalies egalisiert: Deutschlands Manuel Neuer
Keystone

Deutschlands Nationalgoalie Manuel Neuer zieht mit dem 20. WM-Spiel gegen Curaçao mit dem Rekordhalter Hugo Lloris aus Frankreich gleich.

Keystone-SDA

14.06.2026, 19:48

14.06.2026, 19:55

Manuel Neuer ist zurück in der Nationalmannschaft und hat gleich mit dem ersten Einsatz eine weitere Bestmarke aufgestellt. Das Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao in Houston war das 20. WM-Spiel des Goalies von Bayern München, der mit 40 Jahren neu auch der älteste deutsche WM-Spieler ist.

Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.

Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. Seit 2010 war der 40-Jährige bei jedem Turnier die deutsche Nummer eins. Matthäus hat allerdings 25 WM-Spiele bestritten. Um diese Marke zu knacken, müsste Deutschland mindestens die Viertelfinals erreichen und Neuer in jedem Spiel zum Einsatz kommen.

Der Weltmeister-Goalie von 2014 hatte seine Nationalmannschafts-Karriere eigentlich nach der Heim-EM 2024 für beendet erklärt, wurde nun aber von Nationalcoach Julian Nagelsmann zurückgeholt. In der WM-Vorbereitung war er noch wegen einer Muskelverhärtung in der linken Wade ausgefallen, wurde nun aber für den Turnierstart rechtzeitig fit.

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»

Videos aus dem Ressort

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

11.06.2026

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Grosse Ehre für David Beckham. Der Fussball-Legende wird auf dem renommierten Hollywood «Walk of Fame» ein Stern gewidmet. Die Laudatio hält niemand geringeres als Tom Cruise.

14.06.2026

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

14.06.2026

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Nächster Einkauf der Königlichen: Real Madrid holt Chelsea-Star

Transfer-TickerNächster Einkauf der Königlichen: Real Madrid holt Chelsea-Star

Als erster Fussballer. David Beckham erhält einen Hollywood-Stern – Sohn Brooklyn bleibt der Zeremonie fern

Als erster FussballerDavid Beckham erhält einen Hollywood-Stern – Sohn Brooklyn bleibt der Zeremonie fern

Brandkatastrophe. Infantino erinnert nach Schweizer WM-Spiel an Crans-Montana

BrandkatastropheInfantino erinnert nach Schweizer WM-Spiel an Crans-Montana