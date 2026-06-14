Gegen Curaçao früh zum 1:1 bezwungen, aber WM-Rekord für Goalies egalisiert: Deutschlands Manuel Neuer Keystone

Deutschlands Nationalgoalie Manuel Neuer zieht mit dem 20. WM-Spiel gegen Curaçao mit dem Rekordhalter Hugo Lloris aus Frankreich gleich.

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Manuel Neuer ist zurück in der Nationalmannschaft und hat gleich mit dem ersten Einsatz eine weitere Bestmarke aufgestellt. Das Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao in Houston war das 20. WM-Spiel des Goalies von Bayern München, der mit 40 Jahren neu auch der älteste deutsche WM-Spieler ist.

Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.

Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. Seit 2010 war der 40-Jährige bei jedem Turnier die deutsche Nummer eins. Matthäus hat allerdings 25 WM-Spiele bestritten. Um diese Marke zu knacken, müsste Deutschland mindestens die Viertelfinals erreichen und Neuer in jedem Spiel zum Einsatz kommen.

Der Weltmeister-Goalie von 2014 hatte seine Nationalmannschafts-Karriere eigentlich nach der Heim-EM 2024 für beendet erklärt, wurde nun aber von Nationalcoach Julian Nagelsmann zurückgeholt. In der WM-Vorbereitung war er noch wegen einer Muskelverhärtung in der linken Wade ausgefallen, wurde nun aber für den Turnierstart rechtzeitig fit.