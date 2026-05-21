Manuel Neuer gibt sein Nationalteam-Comeback für die WM in Nordamerika Keystone

Was sich in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, steht nun fest: Manuel Neuer gibt sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft und fährt an die WM in Nordamerika.

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Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann bestätigte die Rückkehr des Rekordnationaltorhüters bei der Kaderbekanntgabe in Frankfurt. Der 40-jährige Neuer, der nach der Heim-EM 2024 den Rücktritt aus dem Nationalteam gegeben hat, will nochmals ein Grossturnier bestreiten. Der Weltmeister von 2014 steht damit vor seiner fünften WM-Teilnahme.

Über das mögliche Comeback des fünfmaligen Welt-Torhüters des Jahres wurde in den letzten Wochen ausgiebig spekuliert. Der Goalie selbst hatte bis zum Schluss festgehalten, sich auf seine Aufgaben bei Bayern München fokussieren zu wollen und erst danach zu entscheiden. Nach dem Meistertitel streben die Münchner am Samstag im Cupfinal gegen Stuttgart das Double an.

Das sich anbahnende Comeback von Neuer und die damit verbundene Degradierung von Oliver Baumann sorgten in Deutschland auch für Kritik. Denn Trainer Julian Nagelsmann hatte zunächst auf Fragen zu einem möglichen Comeback genervt reagiert, weil für ihn doch alles klar schien. Baumann wurde der Nummer-eins-Status zugesprochen – nun ist das wieder hinfällig.

Am Turnier trifft Deutschland in der Gruppe E auf die Elfenbeinküste, Ecuador und WM-Debütant Curaçao.