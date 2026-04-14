Marcel Koller kehrt zurück in die Super League: Der 65-Jährige übernimmt als Trainer beim FC Zürich Keystone

Der FC Zürich wird kommende Saison vom Marcel Koller trainiert. Die Zürcher beenden die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger per sofort. Interimistisch übernimmt Carlos Bernegger.

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Hediger, der Ende Oktober ad interim auf den entlassenen Niederländer Mitchell van der Gaag gefolgt war, muss bereits nach knapp einem halben Jahr wieder gehen. Dies teilte der Klub per Communiqué nicht. Auch Hediger verhinderte nicht, dass der FCZ derzeit nach nur zehn Siegen in 33 Meisterschaftspartien auf Platz 10 der Super League liegt.

Parallel zur Entlassung regelte der Stadtklub die Nachfolge. Mit Koller kehrt ein prominenter Name in den Letzigrund zurück, allerdings erst ab dem 1. Juni, obwohl er derzeit keinen Verein betreut. Bis dahin übernimmt Bernegger interimistisch. Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger unterzeichnete erst Anfang März als Co-Trainer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Über die Vertragsdauer mit Koller machte der 13-fache Schweizer Meister keine Angaben. Den ehemalige Internationalen, der seine gesamte Spielerkarriere bei den Grasshoppers absolvierte, verpflichtet den FCZ als international anerkannte Persönlichkeit. In seiner Trainerlaufbahn gewann er nationale Titel mit St. Gallen (2000) und den Grasshoppers (2003). 2019 führte er den FC Basel zum Cupsieg.

Internationale Erfahrung sammelte Koller unter anderem in der Bundesliga beim 1. FC Köln und beim VfL Bochum. Besondere Aufmerksamkeit erhielt er als Nationaltrainer Österreichs zwischen November 2011 und November 2017. Als er das Team 2016 erstmals auf sportlichem Weg an eine EM-Endrunde führt, löste das einen regelrechten Hype aus.

Nach seiner Zeit in Basel von August 2018 bis 2020 übernahm Koller im September 2022 Al Ahly SC in Kairo. Nachdem der Klub im April 2025 im Halbfinal der afrikanischen Champions League ausgeschieden war, trennte sich Al Ahly trotz zahlreicher Erfolge von ihm. Seither stand Koller nicht mehr an der Seitenlinie.