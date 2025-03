Waadtländer Jubel in Genf: Yverdon bezwingt überraschend Leader Servette Keystone

Die Siegesserie von Tabellenführer Servette reisst ausgerechnet im Heimspiel gegen Yverdon. Das 2:3 ist die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen am Stück.

Keystone-SDA SDA

Seit dem 1:2 in Bern Mitte Dezember war Servette ungeschlagen. Zuletzt stiessen die Genfer mit fünf Siegen in Serie an die Tabellenspitze vor. Ein weiterer «Dreier» gegen Yverdon war fest eingeplant, zumal man in Genf den 135. Geburtstag des Klubs feierte. Doch das Team von Thomas Häberli machte die Rechnung ohne Antonio Marchesano.

Der Neuzugang vom FC Zürich war an allen drei Treffern von Yverdon beteiligt. Das 1:0 für die Gäste erzielte er per Penalty, die weiteren Tore zum 2:1 und 3:1 bereitete er vor. Servette kam nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Enzo Crivelli durch Antony Baron zwar nochmals heran. In der verbleibenden halben Stunde vermochten die Genfer Paul Bernardoni jedoch nicht mehr zu bezwingen.

Während Servette es verpasst hat, den Vorsprung auf Basel in der Tabelle auszubauen und am Sonntag überholt werden könnte, sammelt Yverdon weiterhin fleissig Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Telegramm:

Servette – Yverdon 2:3 (1:2)

15'135 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 26. Marchesano (Penalty) 0:1. 28. Crivelli (Mazikou) 1:1. 39. Baradji (Marchesano) 1:2. 52. Legowski (Marchesano) 1:3. 64. Baron 2:3.

Servette: Mall; Tsunemoto, Adams, Rouiller, Mazikou; Cognat, Magnin (87. Keyan Varela); Ouattara (59. Ndoye), Stevanovic, Kutesa (73. Beniangba); Crivelli (60. Baron).

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Christian Marques, Tijani, Kongsro; Legowski; Sylla (70. Mauro Rodrigues), Aké (90. Piccini), Baradji; Tasar (70. Komano), Marchesano (81. Céspedes).

Bemerkungen: Verwarnungen: 63. Legowski, 76. Tijani, 93. Rouiller, 96. Adams.