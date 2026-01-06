Marco Burch (rechts) hatte seinen letzten Einsatz für Legia Warschau Mitte Dezember Keystone

Marco Burch kehrt nach zweieinhalb Jahren in Polen zurück in die Super League. Der 25-jährige Verteidiger unterschreibt mit den Genfern einen Vertrag bis 2028, wie sein neuer Klub mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen.

Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung. Somit verpasst die defensive Verstärkung des aktuell Zehnten der Super League den ersten Meisterschaftsmatch des neuen Jahres am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne Sport.